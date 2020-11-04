 Коментар: Дональд Трамп жахливо нехтує демократією | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 04.11.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Світ

Коментар: Дональд Трамп жахливо нехтує демократією

Досі незрозуміло, хто переміг на виборах президента США. Зрозуміло одне: перевага переможця над переможеним буде мінімальною. Виходить, на диво багато американців згодні з політикою Трампа, вважає Карла Бляйкер.

Дональд Трамп сам себе оголосив переможцем виборів президента 2020 року

Дональд Трамп сам себе оголосив переможцем виборів президента 2020 року

Ніч виборів минула так, як прогнозувало багато експертів та аналітиків - передусім що стосується одного: досі у США немає однозначного переможця голосування на виборах президента. У важливих для загального результату штатах, як-то Мічиган, Вісконсин та Пенсильванія, досі рахують голоси, і виглядає на те, що для підрахунку знадобиться ще деякий час.

Тож мало дивного в тому, що обидва кандидати всіма силами намагаються надихнути оптимізмом своїх прихильників, поки триває ця боротьба. Кандидат у президенти від Демократичної партії Джо Байден рано вранці середи за місцевим часом вийшов до журналістів у своєму рідному штаті Делавер.

Три види голосування

"Ми знали, що це триватиме довго", - сказав Байден і додав, що відчуває, що може здобути більшість у 270 голосів у колегії виборників, а значить - закріпити за собою президентське крісло. "Все завершиться лише тоді, коли буде оцінений кожен голос і порахований кожен бюлетень", - наголосив він.

Кореспондентка DW у Вашингтоні Карла Бляйкер

Кореспондентка DW у Вашингтоні Карла Бляйкер

Через три різні можливості проголосувати - особисто в день голосування, особисто перед виборами та поштою - підрахунок голосів може затягнутися ще на найближчі дні. З юридичної точки зору в цьому немає жодних проблем, тож це абсолютно нормальна частина демократичного процесу. Приголомшливим натомість є те, що президент Дональд Трамп закидає демократам, що ті, мовляв, хочуть "вкрасти" голосування. При цьому, як це вже часто було в минулому, він не підкріпив цей поширений через Twitter закид жодними доказами.

Читайте також: Більшість голосів - ще не перемога. Як обирають президента США

У своїй промові рано вранці середи Трамп заявив, що однозначно переміг у кількох штатах, де на той момент ще навіть не порахували достатньо голосів, аби назвати ім'я переможця. Трамп також чітко вказав на свою перевагу в штаті Пенсильванія, не згадавши при цьому важливу деталь - які саме голоси там переважно ще не були пораховані.

Передусім лишається підрахувати голоси, віддані поштою

Адже левова частка того, що поки що не підрахували, - це голоси, віддані поштою. Експерти вважають, що серед тих, хто голосував поштою, набагато більше прибічників демократів, ніж республіканців. Тобто Трамп цілком зацікавлений у тому, аби якомога більше цих голосів зараховані не були. Водночас це означає, що демократам не варто втрачати надію. Трамп хоч поки що і є попереду в багатьох штатах, переможець у яких незрозумілий, а голоси підраховані лише частково, але більшість голосів, які ще потрібно порахувати, швидше за все, за Байдена.

Читайте також: Вибори президента США: чому в Німеччині сподіваються на перемогу Байдена

Іншими словами: навіть якщо зараз і здається, що переживаєш нерадісне дежавю виборів 2016 року, ще не все втрачено. Але Трамп, який оголосив себе переможцем і називає "великим шахрайством" процедуру підрахунку голосів та заявляє, що звернеться через це до Верховного суду, нахабно нехтує правилами, за якими в рік пандемії 2020 повинні бути проведені вибори та підраховані голоси.

Марні надії на впевнену перемогу Байдена

Багато ліберально налаштованих демократів сподівалися на впевнену перемогу Байдена і не очікували такого результату виборів. Адже їхній кандидат змагався з президентом, який хотів заборонити в'їзд до США для мусульман, забирав дітей у батьків мігрантів на південному кордоні США, чинив расистські випади на адресу членів Конгресу. Кандидат від демократів змагався з президентом, проти якого були висунуті звинувачення в тому, що він намагався виміняти військову допомогу Україні на допомогу в боротьбі зі своїм політичним конкурентом Байденом, з президентом, під час урядування якого вже померли понад 250 тисяч людей через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19. Список скандалів стає лише довшим і довшим.

Той факт, що так багато американців попри підсумки останніх чотирьох років знову проголосували за Дональда Трампа, демонструє, які речі нині стали прийнятними для американського суспільства. І це спустошливо - незалежно від того, хто зрештою опиниться у Білому домі.

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle загалом.

Дивитись відео 03:47

Вибори у США: чому переможці можуть програти (02.11.2020)

Також за темою

US Wahl 2020 | Los Angeles | Wahllokal

Демократи збережуть контроль над Палатою представників - прогноз 04.11.2020

Прогноз телеканалу Fox News свідчить - Демократична партія США збільшить своє представництво в Палаті представників Конгресу щонайменше на п'ять місць.

USA Detroit | Wahlkampf Joe Biden

Вибори в США: скільки коштують передвиборчі кампанії Трампа й Байдена 03.11.2020

Під час нинішньої передвиборчої кампанії виборці переказали кандидатам у президенти США рекордні суми. При цьому демократ Джо Байден отримав на третину більше грошей, ніж республіканець Дональд Трамп.

Kombobild | US-Wahlen 2020 - Donald Trump und Joe Biden

Результати виборів у США: оптимізм в штабах обох кандидатів 04.11.2020

У США обирають президента. За головну посаду у країні борються чинний президент, республіканець Дональд Трамп і колишній віцепрезидент, демократ Джозеф Байден. DW стежить за розвитком подій.

Реклама

Докладно

Дональд Трамп сам себе оголосив переможцем виборів президента 2020 року

Дональд Трамп жахливо нехтує демократією

Ще незрозуміло, хто буде президентом США. Та на диво багато американців згодні з політикою Трампа, вважає Карла Бляйкер.  

Ціна м’яса у ФРН: і німці ситі, і свині щасливі?

Чому "дешевого" м’яса в Німеччині стає менше (відео)

До свині треба ставитися не по-свинськи, вважають все більше фермерів у Німеччині. Як це позначиться на ціні м'яса?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  