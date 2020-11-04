Коментар: Дональд Трамп жахливо нехтує демократією

Ніч виборів минула так, як прогнозувало багато експертів та аналітиків - передусім що стосується одного: досі у США немає однозначного переможця голосування на виборах президента. У важливих для загального результату штатах, як-то Мічиган, Вісконсин та Пенсильванія, досі рахують голоси, і виглядає на те, що для підрахунку знадобиться ще деякий час.

Тож мало дивного в тому, що обидва кандидати всіма силами намагаються надихнути оптимізмом своїх прихильників, поки триває ця боротьба. Кандидат у президенти від Демократичної партії Джо Байден рано вранці середи за місцевим часом вийшов до журналістів у своєму рідному штаті Делавер.

Три види голосування

"Ми знали, що це триватиме довго", - сказав Байден і додав, що відчуває, що може здобути більшість у 270 голосів у колегії виборників, а значить - закріпити за собою президентське крісло. "Все завершиться лише тоді, коли буде оцінений кожен голос і порахований кожен бюлетень", - наголосив він.

Кореспондентка DW у Вашингтоні Карла Бляйкер

Через три різні можливості проголосувати - особисто в день голосування, особисто перед виборами та поштою - підрахунок голосів може затягнутися ще на найближчі дні. З юридичної точки зору в цьому немає жодних проблем, тож це абсолютно нормальна частина демократичного процесу. Приголомшливим натомість є те, що президент Дональд Трамп закидає демократам, що ті, мовляв, хочуть "вкрасти" голосування. При цьому, як це вже часто було в минулому, він не підкріпив цей поширений через Twitter закид жодними доказами.

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У своїй промові рано вранці середи Трамп заявив, що однозначно переміг у кількох штатах, де на той момент ще навіть не порахували достатньо голосів, аби назвати ім'я переможця. Трамп також чітко вказав на свою перевагу в штаті Пенсильванія, не згадавши при цьому важливу деталь - які саме голоси там переважно ще не були пораховані.

Передусім лишається підрахувати голоси, віддані поштою

Адже левова частка того, що поки що не підрахували, - це голоси, віддані поштою. Експерти вважають, що серед тих, хто голосував поштою, набагато більше прибічників демократів, ніж республіканців. Тобто Трамп цілком зацікавлений у тому, аби якомога більше цих голосів зараховані не були. Водночас це означає, що демократам не варто втрачати надію. Трамп хоч поки що і є попереду в багатьох штатах, переможець у яких незрозумілий, а голоси підраховані лише частково, але більшість голосів, які ще потрібно порахувати, швидше за все, за Байдена.

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Іншими словами: навіть якщо зараз і здається, що переживаєш нерадісне дежавю виборів 2016 року, ще не все втрачено. Але Трамп, який оголосив себе переможцем і називає "великим шахрайством" процедуру підрахунку голосів та заявляє, що звернеться через це до Верховного суду, нахабно нехтує правилами, за якими в рік пандемії 2020 повинні бути проведені вибори та підраховані голоси.

Марні надії на впевнену перемогу Байдена

Багато ліберально налаштованих демократів сподівалися на впевнену перемогу Байдена і не очікували такого результату виборів. Адже їхній кандидат змагався з президентом, який хотів заборонити в'їзд до США для мусульман, забирав дітей у батьків мігрантів на південному кордоні США, чинив расистські випади на адресу членів Конгресу. Кандидат від демократів змагався з президентом, проти якого були висунуті звинувачення в тому, що він намагався виміняти військову допомогу Україні на допомогу в боротьбі зі своїм політичним конкурентом Байденом, з президентом, під час урядування якого вже померли понад 250 тисяч людей через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19. Список скандалів стає лише довшим і довшим.

Той факт, що так багато американців попри підсумки останніх чотирьох років знову проголосували за Дональда Трампа, демонструє, які речі нині стали прийнятними для американського суспільства. І це спустошливо - незалежно від того, хто зрештою опиниться у Білому домі.

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