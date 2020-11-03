Результати виборів у США: Дональд Трамп заявив про свою перемогу

На загальних виборах у США у вівторок, 3 листопада, обирають президента і віцепрезидента країни, 435 членів Палати представників, 35 законодавців Сенату американського Конгресу і 13 губернаторів штатів і територій. За пост глави держави борються чинний президент, республіканець Дональд Трамп і колишній віцепрезидент, кандидат від Демократичної партії США Джозеф Байден. DW стежить за розвитком подій (час київський).

Для перемоги на президентських виборах кандидату необхідна підтримка 270 з 538 членів колегії виборників, що формується з представників усіх 50-ти штатів. Слідкуйте за результатами виборів у США за допомогою інтерактивної інфографіки, яка постійно оновлюється у режимі реального часу:

*Карта підрахунку голосів надана інформаційним агентством AP.

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++09:30++

Дональд Трамп, виступаючи в Білому домі, назвав результати виборів "феноменальними". За його словами, він перемагає в Джорджії, Пенсильванії та Північній Кароліні, хоча жодне інформаційне агентство чи соціологічна орагнізація ще не підтвердили в своїх прогнозах його перемогу в цих штатах. "Як на мене, ми вже виграли", - заявив він. Також Трамп заявив про "значні фальсифікації" на виборах, але не надав жодних доказів цього. Президент оголосив, що звернеться до Верховного суду США, щоб "зупинити голосування", хоча голосування вже закінчилося.

++08:10++

Згідно з даними прогнозу агентства AP, Дональд Трамп перемагає в Техасі, набираючи ще 38 голосів у Колегії виборників.

++08:00++

Президент США Дональд Трамп заявив, що перемагає, та обвинуватив демократів у намаганні "вкрасти вибори". "Ми ніколи не дозволимо їм це зробити", - написав він у Twitter невдовзі після заяви Джо Байдена. Цей твіт був позначений соціальною мережею, як такий, що потенційно вводить в оману.

++07:45++

Джо Байден виступив перед своїми прихильниками. "Ми віримо, що ми на шляху до перемоги", - заявив він та подякував усім своїм симпатикам. Утім, він зазначив, що результати виборів будуть відомі лише вранці середи або й пізніше (за місцевим часом). За словами демократа, він упевнений, що переміг в Аризоні, а також має добрі передчуття щодо Вісконсину, Мічигану та Пенсильванії.

++06:17++

Інформаційне агентство AP прогнозує, що Джо Байден переможе ще у трьох штатах: Каліфорнії, Орегоні та Вашингтоні. При цьому Каліфорнія дає найбільшу кількість виборників серед усіх американських штатів - 55. Таким чином загальна кількість представників у виборній колегії, яку собі забезпечив Байден, зросла до 209. Водночас Дональду Трампу, за даними AP, вдалося забезпечити собі перемогу у Неваді, Юті та Айдахо. Разом і цими штатами чинний президент має 118 голосів виборників.

++05:31++

Згідно з виборчим прогнозом телеканалу NBC, Байден переміг у штаті Нью-Гемпшир. Це - один з так званих штатів-маятників, у яких переможець не був визначений заздалегідь і довкола яких точилася основна передвиборча боротьба. Перемога у Нью-Гемпширі дає Байдену чотири голоси виборників.

++05:16++

Демократична партія збереже контроль над Палатою представників Конгресу США на найближчі два роки та збільшить своє представництво там щонайменше на п'ять місць. Таким є прогноз телеканалу Fox News.

++05:05++

Трамп перемагає у Канзасі та отримує таким чином ще шість голосів у виборчий колегії, прогнозує інформаційне агентство AP. Водночас, він продовжує відставати від Байдена за здобутими голосами.

++04:45++

Згідно з прогнозом AP, Джо Байдену вдається забезпечити собі перемогу у Колорадо та отримати голоси 9 виборників від цього штату. Наразі у кандидата від Демократичної партії США вже є голоси 131 представника у колегії виборників. У Трампа - 92.

++04:19++

Південна Дакота також віддасть три голоси свої виборників за Дональда Трампа, прогнозує інформаційне агентство AP.

++04:13++

Інформаційне агентство AP прогнозує, що Дональд Трамп переможе у штатах Індіана, Північна Дакота, Небраска, Луїзіана та Вайомінг. Натомість, Джо Байден вірогідно перемагає у штатах Нью-Йорк та Нью-Мексіко.

++03:55++

Згідно з опитуванням телекомпанії CNN, близько третини американців, які проголосували за Джо Байдена, зробили це на знак протесту проти чинного президента США Дональда Трампа. І лише 64 відсотки з виборців Байдена зробили це через підтримку політичних поглядів кандидата від Демократичної партії. Водночас, 81 відсоток тих, хто голосував за Трампа, робили це саме на підтримку чинного президента, а не проти його опонента.

++03:34++

Трамп перемагає у Арканзасі і отримує ще шість голосів виборників, прогнозує інформаційне агентство AP.

Виборча дільниця в штаті Вірджинія

++03:12++

Згідно з прогнозом AP, Дональд Трамп перемагає також у Алабамі, Міссісіпі, Оклахомі та Теннессі. Натомість, перемога Джо Байдена очікується у Коннектикуті, Делавері, Іллінойсі, Меріленді, Массачусетсі, Нью-Джерсі, Род-Айленді та у Вашингтоні (округ Колумбія). Ці результати також прогнозувалися у попередніх опитуваннях. Ці принесли 33 та 72 голоси виборників Трампу та Байдену відповідно.

++03:02++

Дональд Трамп перемагає у Південній Кароліні, прогнозує інформаційне агентство AP. Це дає чинному президенту дев'ять голосів виборників.

++02:43++

За даними інформаційного агентства AP, Джо Байден перемагає у Вірджинії і отримує таким чином 13 голосів у виборчий колегії. Перемогу у цьому штаті очікували й до дня голосування, адже симпатії виборців там належать Демократичній партії США. На минулих виборах там перемогла Гілларі Клінтон, а місцева влада там контролюється демократами.

Вибори у США 2020: Дональд Трамп (ліворуч) чи Джо Байден?

++02:35++

Дональд Трамп переміг у Західній Вірджинії, повідомляє інформаційне агентство AP. Це дозволить чинному президенту отримати ще 5 голосів виборників.

++02:30++

Перемогу Трампа у Індіані прогнозує дослідження центру Edison Research. Це прогнозували і соціологічні опитування. В разі успіху чинний президент отримає 11 голосів у виборчій колегії.

++02:15++

З'явилися перші прогнози результатів виборів у двох штатах - Дональд Трамп переміг у штаті Кентукі, а Джо Байден - у Вермонті. Про це повідомляє інформаційне агентство AP. Кентукі принесе Трампу 8 голосів у виборчій колегії, а Вермонт Байдену - 3 голоси.

++02:10++

Головними темами, які визначають рішення американців на президентських виборах, стали пандемія COVID-19 та стан економіки США. Про це свідчать результати опитування, проведеного на замовлення інформаційного агентства AP. Четверо з десяти опитаних американців назвали пандемію головною темою, троє з десяти - економіку. Іншими темами, які цікавили виборців були система охорони здоров'я, расизм, пенітенціарна система, міграція і зміна клімату. В опитування брали участь 106 тисяч американців.

++01:24++

Американський репер й кандидат у президенти США Каньє Вест повідомив, що він проголосував на виборах за самого себе. Він присвятив цьому низку публікацій на своїй сторінці у Twitter. На одному з опублікованих відео видно, як він вписує своє ім'я в бюлетень. Напередодні походу на виборчу дільницю Вест написав, що проголосує на виборах вперше в своєму житті. "І за того, кому я насправді довіряю… За себе", - додав репер, який до цього неодноразово підтримував чинного президента США Дональда Трампа.

++01:00++

Джо Байден обережно висловився щодо результатів президентських виборів. "Я забобонний щодо передбачення того, яким буде результат, до того, як це відбудеться. Але я сповнений надії", - сказав Байден у вівторок, інформує AP.

Натомість раніше у день голосування Дональд Трамп висловив упевненість у своїй перемозі. Він сподівається, що результат виборів стане відомим вже ввечері у вівторок (за місцевим часом). "Я чую, що ми дуже добре виступаємо у Флориді і Аризоні. У нас неймовірно добре йдуть справи в Техасі. Я чую, що у нас добре йдуть справи скрізь, - сказав Трамп. - Я гадаю, що ви побачите приголомшливі результати".

++22:30++

Окружний суддя наказав Поштовій службі США (USPS) провести перевірку центрів обробки пошти в центральній Пенсильванії, Філадельфії, Детройті, Південній Флориді, Аризоні та деяких інших регіонах, щоб переконатися, що там не залишилося бюлетенів для голосування. Всі виявлені бюлетені мають бути одразу відправлені. Багато штатів вимагають, щоб бюлетені були відправлені поштою до кінця вівторка.

++20:30++

Федеральна комісія зв'язку США заявила, що їй відомо про автоматичні телефонні дзвінки, якими виборців закликали "залишатися вдома та залишатися в безпеці" і не голосувати, повідомили представники комісії. За даними Washington Post, за минулі тижні було здійснено близько 10 мільйонів таких дзвінків, в яких людей закликали не йти на вибори.



++20:10++

На виборах президента США достроково проголосувало вже понад 100 мільйонів американців, повідомив U.S. Elections Project. Особливо багато американців проголосували поштою, що пов'язано з пандемією коронавірусу.





++20:00++

Виконувач обов'язків глави американського міністерства внутрішньої безпеки Чед Вулф закликав виборців "терпляче" дочекатися оголошення результатів президентських виборів. Раніше відповідальні за проведення голосування в цілому ряді штатів відзначали, що підведення підсумків може зайняти до трьох днів через те, що багато виборців голосували поштою.

Напередодні дня виборів Дональд Трамп заявив, що в той час, коли в країні чекатимуть результатів виборів, можуть статися "дуже погані речі".