У США на тлі підрахунку голосів відбуваються численні протести

У США в ніч на четвер, 5 листопада, на тлі невизначеної ситуації після президентських виборів, в яких змагаються чинний президент, республіканець Дональд Трамп та ексвіцепрезидент, демократ Джо Байден, у багатьох містах відбулися протестні акції.

Так, у Портленді в штаті Орегон поліцейські затримали 10 демонстрантів, а губернаторка Кейт Браун залучила до охорони правопорядку національних гвардійців, щоб зупинити "поширення насильства". У місті Нью-Йорк, за даними поліції, було затримано 50 протестувальників. Демонстрації відбулися також в Атланті та Окленді. Учасники акцій вимагали, щоб у штатах, де ще не визначився переможець виборів, було продовжено підрахунок голосів.

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*Карта підрахунку голосів надана інформаційним агентством AP.

Тим часом у Детройті та Фініксі прихильники чинного президента навпаки вимагали зупинити підрахунок голосів. Нагадаємо, що Трамп передчасно оголосив про свою перемогу та вимагав припинити підрахунок голосів у низці так званих "штатів-маятників", де він мав початкову перевагу.

За даними прогнозу агентства AP, Байден уже наблизився впритул до перемоги на президентських виборах, забезпечивши собі 264 голоси в колегії виборників (переможець має набрати 270 голосів). Трампу ж, який має поки 214 голосів, для перемоги потрібно перемогти в усіх чотирьох "штатах-маятниках", де переможець виборів ще не визначений - Джорджія, Невада, Пенсильванія, Північна Кароліна.

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