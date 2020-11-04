 У США на тлі підрахунку голосів відбуваються численні протести | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.11.2020

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Новини

У США на тлі підрахунку голосів відбуваються численні протести

На тлі напруженого підрахунку голосів після президентських виборів у США відбуваються численні акції протесту. Тим часом Байден упритул наблизився до перемоги на виборах.

Прихильники Трампа протестують в Аризоні

Прихильники Трампа протестують в Аризоні

У США в ніч на четвер, 5 листопада, на тлі невизначеної ситуації після президентських виборів, в яких змагаються чинний президент, республіканець Дональд Трамп та ексвіцепрезидент, демократ Джо Байден, у багатьох містах відбулися протестні акції.

Так, у Портленді в штаті Орегон поліцейські затримали 10 демонстрантів, а губернаторка Кейт Браун залучила до охорони правопорядку національних гвардійців, щоб зупинити "поширення насильства". У місті Нью-Йорк, за даними поліції, було затримано 50 протестувальників. Демонстрації відбулися також в Атланті та Окленді. Учасники акцій вимагали, щоб у штатах, де ще не визначився переможець виборів, було продовжено підрахунок голосів.

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*Карта підрахунку голосів надана інформаційним агентством AP.

Тим часом у Детройті та Фініксі прихильники чинного президента навпаки вимагали зупинити підрахунок голосів. Нагадаємо, що Трамп передчасно оголосив про свою перемогу та вимагав припинити підрахунок голосів у низці так званих "штатів-маятників", де він мав початкову перевагу.

За даними прогнозу агентства AP, Байден уже наблизився впритул до перемоги на президентських виборах, забезпечивши собі 264 голоси в колегії виборників (переможець має набрати 270 голосів). Трампу ж, який має поки 214 голосів, для перемоги потрібно перемогти в усіх чотирьох "штатах-маятниках", де переможець виборів ще не визначений - Джорджія, Невада, Пенсильванія, Північна Кароліна.

  • Святковий настрій в Едмонті, штат Оклахома: прихильник Дональда Трампа радіє першим результатам, що надійшли зі Флориди. Кандидат від республіканців зумів забезпечити собі підтримку в цьому хиткому штаті. Хиткими у США називають ті штати, де від самого початку виборці не мають однозначних преференцій і в обох кандидатів є рівні шанси на перемогу.

    Вибори в США як детектив - в очікуванні розв'язки

    Одні святкують...

    Святковий настрій в Едмонті, штат Оклахома: прихильник Дональда Трампа радіє першим результатам, що надійшли зі Флориди. Кандидат від республіканців зумів забезпечити собі підтримку в цьому "хиткому штаті". "Хиткими" у США називають ті штати, де від самого початку більшість виборці не має однозначних преференцій і в обох кандидатів є рівні шанси на перемогу.

  • В очікуванні голосування на площі Макферсона у Вашингтоні. Розчарування на обличчях тих, хто сподівались на шалену перемогу кандидата від демократів Джо Байдена. У багатьох штатах розрив між обома політиками виявився мінімальним, що до останнього ускладнює виявлення переможця.

    Вибори в США як детектив - в очікуванні розв'язки

    ... інші застигли в очікуванні

    В очікуванні голосування на площі Макферсона у Вашингтоні. Розчарування на обличчях тих, хто сподівався на впевнену перемогу кандидата від демократів Джо Байдена. У багатьох штатах розрив між обома політиками виявився мінімальним, що до останнього ускладнює визначення переможця.

  • Палкі дискусії на площі Black Lives Matter, що поблизу Білого дому у Вашингтоні: прихильник Трампа (ліворуч) та демонстрант (праворуч) кричать одне на одного. Як повідомляє кореспондентка DW Інес Поль, настрій в американській столиці був напруженим і вибухонебезпечним.

    Вибори в США як детектив - в очікуванні розв'язки

    Пристрасті розпалюються

    Палкі дискусії на площі Black Lives Matter, що поблизу Білого дому у Вашингтоні: прихильник Трампа (ліворуч) та демонстрант (праворуч) кричать одне на одного. Як повідомляє кореспондентка DW Інес Поль, настрій в американській столиці був напруженим і вибухонебезпечним.

  • Демонстрант у Нью-Йорку палицею лупцює, виготовлену з пап'є-маше, фігуру чинного президента США Дональда Трампа, яку підвісили на мотузці. У штаті Нью-Йорк виборці віддали перевагу Джо Байдену. Отже, 29 голосів виборників будуть зараховані на його користь. Для перемоги потрібно набрати 270 голосів.

    Вибори в США як детектив - в очікуванні розв'язки

    Трампу з пап'є-маше не позаздриш

    Демонстрант у Нью-Йорку палицею лупцює виготовлену з пап'є-маше фігуру чинного президента США Дональда Трампа, яку підвісили на мотузці. У штаті Нью-Йорк виборці віддали перевагу Джо Байдену. Отже, 29 голосів виборників від цього штату будуть зараховані на його користь. Для перемоги потрібно набрати 270 голосів.

  • У Портленді, штат Орегон, у ніч виборів відбулись антирасистські протести. На цьому фото демонстранти спалили американські прапори. Також в інших містах США люди вийшли на вулиці. В очікуванні безладу власники крамниць частково позабивали дошками й щитами свої вікна. Після закриття виборчих дільниць великих народних заворушень, однак, не спостерігалось.

    Вибори в США як детектив - в очікуванні розв'язки

    Гарячий протест

    У Портленді, штат Орегон, у ніч виборів відбулись антирасистські протести. На цьому фото демонстранти спалили американські прапори. Також в інших містах США люди вийшли на вулиці. В очікуванні безладу власники крамниць частково позабивали дошками й щитами свої вікна. Після закриття виборчих дільниць великих народних заворушень, однак, не спостерігалось.

  • Попри відсутність однозначних результатів Трамп оголосив себе переможцем уже в середу вранці. З огляду на затягнення підрахунку голосів він почав говорити про обман нації і повідомив, що звернеться до Верховного суду США з вимогою зупинити подальший підрахунок. У виборчому штабі Байдена заявили, що готові до юридичних кроків проти таких дій конкурента.

    Вибори в США як детектив - в очікуванні розв'язки

    Виборчий детектив триває

    Попри відсутність однозначних результатів Трамп оголосив себе переможцем уже в середу вранці. З огляду на затягнення підрахунку голосів він почав говорити про "обман нації" і повідомив, що звернеться до Верховного суду США з вимогою зупинити подальший підрахунок голосів. У виборчому штабі Байдена заявили, що готові до юридичних кроків проти таких дій конкурента.

    Автор: Гелена Кашель


Дивитись відео 03:47

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