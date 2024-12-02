Джо Байден помилував свого сина Хантера

Президент США Джо Байден офіційно помилував свого сина Хантера Байдена. "Жодна розумна людина, яка вивчила факти, пов'язані з Хантером, не зможе дійти іншого висновку, ніж цей: Хантера виділили тільки тому, що він є моїм сином - і це неправильно", - йдеться в опублікованій ввечері в неділю, 1 грудня, заяві глави держави на сайті Білого дому.

За словами Байдена-старшого, рішення було ухвалено у вихідні, після того, як сім'я провела разом День подяки. Президент пояснив своє рішення так: "Я вірю у правову систему, але я також вважаю, що сира політика заразила цей процес і призвела до судової помилки". У роки президентства Байдена його молодший син став ціллю для республіканців, уточнює агенція Reuters. Чинний глава Білого дому сподівається, що "американці зрозуміють, чому батько та президент прийшов до такого рішення".

Джо Байден неодноразово заявляв, що не втручатиметься у ситуацію через юридичні проблеми свого сина. У вересні у Білому домі повторили, що американський лідер не має наміру помилувати свого сина, нагадує агентство AFP. Президентські повноваження нинішнього голови Білого дому закінчуються 20 січня 2025 року з приходом на його місце новообраного Дональда Трампа.

Трамп: Це кричуще зловживання і порушення правосуддя!

Своєю чергою, Дональд Трамп заявив, що рішення Джо Байдена є "кричущим зловживанням владою" та "порушенням правосуддя", про що він написав у пості у соцмережі Truth Social. "Чи поширюється помилування, яке дав Джо Хантеру, на тих, кого я називаю "заручниками 6 січня", які вже кілька років перебувають в ув’язненні? Це кричуще зловживання і порушення правосуддя!" - зазначив Трамп.

Під "заручниками 6 січня" новообраний президент США мав на увазі учасників штурму Капітолія 6 січня 2021 року, яких він і його прихильники вважають їх політичними в’язнями.

Справа проти Хантера Байдена

Розслідування щодо 54-річного Хантера Байдена триває з 2018 року. У 2023 році він погодився визнати провину в несплаті податків і незаконному зберіганні зброї. Досудова угода мала допомогти йому уникнути реального ув'язнення. У липні того ж року стало відомо, що угода зі слідством містить "нестандартні умови" і може дати Байдену імунітет в епізодах, за якими триває слідство. Після цього Хантер Байден відмовився від визнання провини.

Звинувачення Хантеру Байдену були висунуті в грудні 2023 року. В обвинувальному висновку, підготовленому прокурором Девідом Вайсом, стверджується, що Байден-молодший із 2016 до 2019 року не заплатив податки на суму щонайменше 1,4 млн доларів. "Замість того щоб платити податки, обвинувачений витрачав мільйони доларів на екстравагантний спосіб життя", - йдеться в документі.

У червні Байдена-молодшого визнали винним у не пов'язаній із цими звинуваченнями справі про незаконне зберігання зброї. Згідно з рішенням присяжних у штаті Делавер, він збрехав, ніби не вживає наркотики, коли 2018 року оформляв купівлю револьвера. У цій справі йому загрожує до 25 років в'язниці та штраф у розмірі до 750 тисяч доларів.

У вересні Хантер Байден визнав провину за всіма дев'ятьма пунктами обвинувачення.