США: Трамп може бути обраний і за ґратами

У чому особливість третього обвинувачення Дональда Трампа?

Цей обвинувальний акт містить чи не найсерйозніші звинувачення проти Дональда Трампа. Вони стосуються його спроб оскаржити результати президентських виборів 2020 року та нападу його прихильників на Капітолій у січні 2021 року. Серед іншого, Трампа обвинувачують у змові проти Сполучених Штатів та у маніпуляціях щодо голосів виборців.

Разом усе це має величезний вплив у США на виборчу кампанію республіканця, який знову має намір балотуватися на президентську посаду. Адже ці звинувачення набагато серйозніші, ніж попередні - процеси у Нью-Йорку за фальсифікацію документів та у Флориді за заволодіння таємними документами.

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Як цей процес вплине на виборчу кампанію?

Це залежить від того, на кого дивитися. Серед республіканців є ядро прихильників Трампа, яких, здається, ніщо не зупинить. Трампу досі навіть вдавалося дуже розумно використовувати судові процеси для збору пожертв на кампанію, які він серед іншого використовує для оплати своїх адвокатів. Тож можна сказати, що обвинувачення приносять йому користь з такою клієнтурою.

Водночас багатьох виборців, які вагаються, ці процеси відлякують - як і тих виборців-республіканців, які побоюються, що ці процеси зашкодять шансам Трампа на перемогу над чинним президентом Джо Байденом.

Про що свідчать опитування?

Експрезидент США Трамп залишається найпопулярнішим кандидатом серед республіканців з дуже великим відривом. Усе вказує на те, що він виграє праймеріз і вступить у кампанію як кандидат від республіканців. А в загальному порівнянні Байден і Трамп ідуть врівень.

Що означають обвинувачення для республіканських кандидатів?

Головне питання: чи завершаться судові процеси до виборів? Дати судових засідань призначені на березень і травень 2024 року, тобто припадають саме на той час, коли партії визначають своїх кандидатів на праймеріз. Звісно, судові процеси надскладні, і Дональд Трамп докладе усіх зусиль для їх затягування, щоб до кінця передвиборної кампанії щодо нього не було винесено жодного вироку.

Чим аргументуватиме Трамп проти звинувачень?

З одного боку, він посилатиметься на право на свободу слова, яке у США має велику вагу. Утім, в останньому процесі це йому не надто допоможе. Цікавіше питання, чи вдасться йому переконати суддів у тому, що він справді виходив з того, що здобув перемогу на виборах, - адже у кримінальному праві завжди ідеться про доведення наміру. Якщо Трампу це вдасться, це збільшить його шанси в суді.

Чи може Трамп стати президентом, якщо його засудять?

Конституція США встановлює небагато умов для обіймання посади президента. Він повинен бути уродженцем і громадянином США, не молодшим 35-ти років і останні 14 років мешкати у США. І він не може бути до того двічі обраним президентом. Тобто теоретично, президентом може стати засуджена людина, злочинець, який перебуває за ґратами.

Що буде, якщо Трампа оберуть під час судового процесу?

Тоді слід очікувати конституційної кризи. Адже такого прецеденту ще не було, і, ймовірно, все зведеться до боротьби за владу між судовою та виконавчою гілками влади, тобто між правовою системою та урядом. І тоді буде цікаво подивитися, наскільки насправді незалежними є суди і чи вдасться президенту впливати на міністерство юстиції та органи кримінального переслідування.

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Дональд Трамп оголосив, що помилує сам себе - це можливо?

Загальноприйнятою юридичною думкою є та, що це неможливо. Однак, з точки зору конституційного права, це не з'ясовано. Відповідне рішення мав би ухвалити Верховний суд.