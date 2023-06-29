ВС США скасував преференції для чорних абітурієнтів

Верховний суд США скасував політику надання преференцій під час вступу в заклади вищої освіти расовим та етнічним меншинам, зокрема афроамериканцям.

Верховний суд США у четвер, 29 червня, заборонив використовувати расову та етнічну приналежність як преференцію при вступі до університетів. У такий спосіб суд завдав серйозного удару по десятирічній практиці, яка розширювала освітні можливості для афроамериканців та інших меншин, зауважує агенція AFP.

На думку голови Верховного суду Джона Робертса, хоча такі дії мали "добрі наміри", вони не можуть тривати "вічно" і "неконституційною дискримінацію" інших.

"До студента потрібно ставитися на основі його досвіду як особистості, а не на основі раси", - написав у висновку Робертс і додав, що університети мають право враховувати біографію абітурієнта, але не ухвалювати рішення в першу чергу на основі раси вступника.

За такі зміни віддали голоси шість суддів консервативного крила проти трьох ліберального. Як зауважує AFP, рішення проти позитивної дискримінації ухвалили під значним впливом трьох суддів, призначених Дональдом Трампом під час його президентства.

Байден розчарований

Президент США Джо Байден вже відреагував на скасування судом преференцій, висловивши "глибоке розчарування".

"Дискримінація досі існує в Америці. Я вважаю, що наші коледжі сильніші, коли вони расово різноманітні", - заявив Байден.

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Таким вердиктом Верховний суд США став на бік групи активістів оргагізації "Студенти за справедливий вступ", яка подала до суду на Гарвардський університет та Університет Північної Кароліни (UNC) через їхню політику прийому. Гарвард і UNC, як і низка інших конкурентних університетів США, розглядають расову чи етнічну приналежність абітурієнта як фактор, що забезпечує різноманітність студентського складу та представництво меншин.

Водночас, на думку позивачів, це дискримінує американців азіатського походження, які намагаються вступити до цих двох університетів.

Ці зміни можуть мати такий ефект, коли багато штатів та установ зупинять програми, покликані надавати вразливим меншинам додаткові переваги під час конкурсного відбору до ВНЗ, зауважує агенція.

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