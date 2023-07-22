Суд над Дональдом Трампом розпочнеться 20 травня 2024 року

Експрезидента США звинувачують у неприпустимому поводженні з секретними документами. Адвокати вважають, що будь-який суд над їхнім клієнтом має відбутися лише після президентських виборів у листопаді 2024 року.

Суд над колишнім президентом США Дональдом Трампом у справі про неприпустиме поводження із секретними документами розпочнеться 20 травня 2024 року, ухвалив в п'ятницю, 21 липня, окружний суд у Форт-Пірсі, штат Флорида. Адвокати Трампа протестували проти призначення цієї дати, наголошуючи, що будь-який судовий процес у справі їхнього підзахисного має відбутися лише після президентських виборів у США в листопаді 2024 року.

Представник Трампа заявив, що графік судового розгляду "дає змогу президенту Трампу і його команді юристів продовжувати боротьбу" проти цієї кримінальної справи. Представник офісу спеціального прокурора США Джека Сміта відмовився від коментарів.

Обвинувачення з восьми пунктів

8 червня Трампу висунули обвинувачення з восьми пунктів у тому, що він незаконно зберігав документи , що містять відомості про національну безпеку, у період, коли залишав посаду глави держави. Обвинувачення вважає, що Трамп брехав чиновникам, які намагалися вилучити в нього документи, стверджуючи, що він мав намір особисто повернути ці матеріали. Трамп відмовився визнати себе винним.

Ще один судовий розгляд щодо Трампа

25 березня 2024 року Дональд Трамп має постати перед судом на Мангеттені за кількома пунктами обвинувачення в тому, що він фальсифікував ділові документи, аби приховати виплату грошей за мовчання порнозірці, яка стверджує, що була його коханкою.