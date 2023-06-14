Таємні документи: Трампу дозволили покинути суд без застави

Колишній президент США Дональд Трамп не визнав себе винним у кримінальній справі про незаконне зберігання документів, пов'язаних з національною безпекою. Політик виступив у суді в Маямі у вівторок, 13 червня.

Трампу дозволили покинути суд без застави, обмежень на пересування чи якихось інших умов. Йому лише забороняється спілкуватися з потенційними свідками в справі.

Біля будівлі суду зібралися кілька десятків прихильників Трампа. Дехто був у бейсболках зі слоганом його передвиборної кампанії "Зробимо Америку знову великою", один приніс табличку "Звинувачуйте Джека Сміта" - прокурора, який висунув обвинувачення проти експрезидента. Раніше сам політик у власній соціальній мережі Truth назвав Сміта "бандитом" і "божевільним".

Після суду Трамп привітав прихильників у кубинському ресторані в Маямі. "Думаю, що тут усе підлаштовано", - заявив він. Згодом експрезидент повернувся до гольф-клубу в Бедмінстері штату Нью-Джерсі, щоб виступити там з промовою перед прихильниками, пише агентство Reuters.

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Друга справа проти Трампа

Трампа обвинувачують за 37 пунктами після рейду Федерального бюро розслідувань (ФБР) у його маєток у Флориді. Зокрема, його звинувачують в порушенні закону про шпигунство та інших законодавчих актів у зв'язку з тим, що він не передав до національного архіву секретні документи після того, як покинув посаду президента в 2021 році. Крім того, йому закидають змову для перешкоджання слідчим і свідоме розкриття таємниць в галузі нацбезпеки особам, які не мали необхідного допуску.

Це вже друга кримінальна справа проти Трампа. У квітні його звинуватили в справі про хабар за мовчання порноакторці Стормі Деніелс перед президентськими виборами 2016 року. Судовий процес розпочнеться в березні 2024 року.

За оцінками експертів, Трамп є фаворитом у боротьбі за номінацію кандидатом у президенти США від Республіканської партії на виборах 5 листопада 2024 року. Навіть якщо його визнають винним за будь-яким зі звинувачень та ув'язнять, це не позбавить його права балотуватися.

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