Трампу висунуто обвинувачення у справі про штурм Капітолія

Дональд Трамп свідомо брехав своїм прихильникам, щоб спровокувати їх на насильство і перешкодити оголошенню підсумків президентських виборів, переконаний спецпрокурор Джек Сміт.

Колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп став обвинуваченим у кримінальній справі про штурм Капітолія 6 січня 2021 року і спроби маніпуляції на виборах, випливає з поширеного у вівторок, 1 серпня, обвинувального висновку. Трампа звинувачують за чотирма пунктами - змові з метою обману держави, змові з метою перешкодити офіційній процедурі, спробі завадити офіційній процедурі та змові з метою порушення прав американських громадян.

За двома з цих пунктів обвинувачення загрожує покарання в вигляді позбавлення волі строком до 20 років, уточнює інформагенція AFP.

Як випливає з документа, 6 січня 2021 року Трамп і його спільники намагалися на основі неправдивих заяв про фальсифікації, а також використовуючи насильство й хаос, впливати на законодавців із метою скасувати офіційне визнання підсумків президентських виборів. За словами спецпрокурора Джека Сміта, саме брехня Трампа могла спровокувати атаку на Капітолій.

"Атака на Капітолій нашої країни 6 січня 2021 року стала безпрецедентним нападом на втілення американської демократії. Як описано в обвинувальному висновку, він був спровокований брехнею. Брехнею обвинуваченого, спрямованою на те, щоб перешкодити основоположній функції уряду США - процесу підбиття і сертифікації підсумків президентських виборів", - заявив Сміт перед журналістами, цитує Reuters.

Трамп сумнівався в психічному здоров'ї Сміта

Разом із Трампом обвинувачення висунуто ще шістьом особам. Їх імена не розголошують, однак йдеься, зокрема про адвокатів, які допомагали поширювати заяви про фальсифікації на виборах. Це вже третя кримінальна справа проти Трампа, однак друга на федеральному рівні.

Спецпрокурор США Джек Сміт Фото: Jacquelyn Martin/AP/dpa/picture alliance

Тим часом ще до оголошення обвинувачення сам Трамп написав у створеній для нього онлайн-платформі Truth Social, що спецпрокурор Сміт має проблеми з психікою. Крім того, колишній президент США звинуватив Сміта в публікації чергового "фальшивого обвинувального висновку", "щоб зірвати президентські вибори". А його передвиборча команда порівняла розслідування з нацистською епохою в Німеччині.

Штурм Капітолія

6 січня 2021 року тисячі прихильників тодішнього президента Дональда Трампа штурмували Капітолій, щоб не дозволити Конгресу США підтвердити перемогу нині чинного глави держави Джо Байдена на президентських виборах. У результаті четверо погромників і один полісмен загинули. Ще 140 правоохоронців було поранено.

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