Трамп висунув на посаду голови ФБР конспіролога Кеша Патела

78-річний республіканець Дональд Трамп, який здобув перемогу на президентських виборах у США, має намір призначити новим головою Федерального бюро розслідувань (ФБР) 44-річного Кеша Патела, колишнього радника директора Національної розвідки і начальника апарату міністра оборони під час першого президентського терміну Трампа.

"Таке ФБР покінчить зі зростаючою епідемією злочинності в Америці, знищить злочинні угруповання мігрантів і зупинить торгівлю людьми і наркотиками через кордон", - написав Трамп у неділю, 1 грудня, у своїй соцмережі Truth Social. Також він уточнив, що Пател працюватиме "під керівництвом нашої чудової генпрокурорки Пем Бонді, щоб повернути у ФБР вірність, хоробрість та чесність".

Майбутній очільник ФБР є критиком ФБР та конспірологом

Як зазначає агентство Reuters, Пател раніше виступав за позбавлення ФБР розвідувальних функцій та очищення його лав від усіх співробітників, які відмовляються підтримувати програму Трампа.

Його допитували у рамках розслідування у справі про штурм Капітолію у січні 2021 року. Крім того, Пател є прихильником ультраправої теорії змови "глибинної держави", яка передбачає, що урядовці діяли з політичною метою проти планів Трампа під час його першого президентського терміну, зазначає AFP.

Нинішній глава ФБР - на посаді з 2017 року

На даний час посаду директора ФБР обіймає Крістофер Рей, який отримав призначення на цю посаду у 2017 році також від Трампа в період його колишньої президентської каденції. Під час його роботи бюро провело санкціонований судом обшук у маєтку Трампа у Флориді. За законом США, директор ФБР повинен займати свою посаду протягом десяти років, щоб захистити агентство від політичного впливу, нагадує Reuters.

Трамп 30 листопада також повідомив, що призначить Чарльза Кушнера, батька свого зятя Джареда Кушнера, послом Сполучених Штатів у Франції.

Формування команди Трампа

Обраний президент США з часу перемоги на виборах анонсував уже кілька ключових призначень у своїй новій адміністрації. Так, пост прессекретаря Білого дому має обійняти 27-річна Керолайн Лівіт, яка була прессекретаркою передвиборного штабу республіканця. Директором Центрального розвідувального управління (ЦРУ) стане Джон Реткліфф, який з 2020 до 2021 року обіймав посаду директора Національної розвідки.

Оглядачі зазначають, що серед анонсованих кандидатур переважають не так навчені досвідом політики, як затяті прихильники самого Трампа. Наприклад, мільярдер Ілон Маск, який фінансував виборчу кампанію республіканця, обійме спеціально створену під нього посаду голови комісії з ефективності уряду.

Анонсовані Трампом кандидатури також має схвалити Сенат. Однак після того, як республіканці зайняли в ньому більшість, у обраного президента не має виникнути серйозних перешкод на цьому шляху.

Кандидата в генпрокурори довелося змінити через скандал навколо наркотиків

Водночас один з анонсованих Трампом призначенців вже відкликав свою кандидатуру. Йдеться про Мета Гетца, якого обраний президент пропонував на посаду генпрокурора та глави мін'юсту США.

Щодо Гетца у 2021 році велося розслідування - його звинуватили у вживанні наркотиків та зв'язках з неповнолітньою. На тлі відновлення обговорення цього інциденту Гетц зняв свою кандидатуру, а Трамп запропонував призначити генпрокурором країни Пем Бонді, яка була однією з адвокатів республіканця під час його першого імпічменту в 2019 році через звинувачення у зловживанні владою.