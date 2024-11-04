Ізраїль офіційно повідомив ООН про заборону діяльності БАПОР

Ізраїль офіційно поінформував ООН про імплементацію ухваленого раніше рішення про заборону діяльності Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт (БАПОР - UNRWA). Відповідне повідомлення міститься в дописі, оприлюдненому на платформі Х постпредом Ізраїлю в ООН Данні Даноном у понеділок, 4 листопада. До посту додано лист МЗС Ізраїлю.

У повідомленні йдеться про те, що законопроєкт про заборону діяльності БАПОР набуде чинності за три місяці, а доти Ізраїль "продовжуватиме співпрацю з міжнародними партнерами, зокрема з організаціями ООН, щоб забезпечувати гуманітарну допомогу цивільному населенню в Секторі Гази так, щоб це не ставило під загрозу безпеку Ізраїлю".

Звинувачення Ізраїлю на адресу БАПОР

Ізраїль звинувачує БАПОР у тому, що деякі з його працівників брали участь у масштабному нападі на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Держава Ізраїль і надалі співпрацюватиме з гуманітарними організаціями, але не з тими, які "сприяють тероризму проти нас", наголосив Данні Данон.

Раніше Рада Безпеки ООН одностайно ухвалила заяву, в якій зазначила, що будь-який збій або призупинення в роботі БАПОР матимуть тяжкі наслідки для мільйонів палестинських біженців. Постпред Великобританії в ООН Барбара Вудворд зазначила, що "звинувачення проти співробітників БАПОР були на початку року ретельно розслідувані, і немає жодних підстав для розриву відносин із цим агентством".

Тиждень тому ізраїльський Кнесет схвалив суперечливий законопроєкт про заборону діяльності БАПОР на ізраїльській території. Але це означає, що БАПОР не зможе працювати й на Палестинських територіях, оскільки Ізраїль контролює прикордонні КПП. Рішення Ізраїлю викликало глибоку стурбованість у світовій спільноті. Радбез ООН закликав Ізраїль скасувати рішення про заборону діяльності БАПОР. Протест у зв'язку із забороною БАПОР висловив також генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

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