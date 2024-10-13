Нетаньяху закликав ООН вивести війська із зони боїв у Лівані

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху закликав негайно вивести миротворчі війська Тимчасових сил Організації Об'єднаних Націй у Лівані (UNIFIL) із зони бойових дій на півдні країни. Як передає агенція dpa у неділю, 13 жовтня, Нетаньяху звернувся зі своєю вимогою безпосередньо до генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша під час щотижневого засідання уряду в Єрусалимі.

"Настав час вивести UNIFIL з опорних пунктів "Хезболли" і з районів бойових дій", - заявив ізраїльський прем'єр у своєму зверненні.

Також Нетаньяху звинуватив генсека ООН в тому, що той відмовився це зробити раніше і таким чином зробив солдатів Тимчасових сил ООН у Лівані "заручниками "Хезболли". За його словами, він "шкодує", що солдати UNIFIL були поранені у Лівані.

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Ліван засудив заяву Нетаньяху

Прем'єр-міністр Лівану Наджиб Мікаті засудив у неділю заклик свого ізраїльського колеги, передає агенція AFP.

За словами Мікаті, Ліван "засуджує позицію Нетаньяху і ізраїльську агресію проти миротворців UNIFIL". "Попередження, яке Нетаньяху направив на адресу Гутеррішу з вимогою вивести Тимчасові сили ООН у Лівані, є новою главою в підході ворога, який не дотримується міжнародних норм", - додав він.

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Обстріл Ізраїлем штаб-квартири UNIFIL

Напередодні країни-учасниці місії ООН у Лівані у своїй заяві засудили нещодавні напади на миротворців, вимагаючи їхнього негайного припинення. У заяві, ініційованій представником Польщі в ООН у суботу і підписаній 40 країнами, зазначається, що Тимчасові сили ООН у Лівані мають на меті "принести стабілізацію і тривалий мир у Південному Лівані, а також на Близькому Сході". Роль UNIFIL є "особливо важливою у світлі ескалації ситуації в регіоні". Заяву підписали такі країни, як Великобританія, Франція, Італія, Іспанія, Китай і Франція. Згодом до них приєдналася Німеччина, передає dpa.

Сторони конфлікту повинні поважати присутність так званих "блакитних шоломів" і гарантувати їхню безпеку, заявили підписанти заяви, додавши, що напади повинні бути "належним чином розслідувані".

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За даними ООН, двоє миротворців були поранені 11 жовтня, коли сталися два вибухи біля спостережного пункту в штаб-квартирі UNIFIL у містечку Ен-Накура на кордоні з Ізраїлем. Пізніше того ж дня ще один миротворець ООН був поранений в результаті обстрілу.

Міністр оборони США Ллойд Остін висловив свою "глибоку стурбованість" у зв'язку з цими атаками в телефонній розмові зі своїм ізраїльським колегою Йоавом Галантом, повідомляє Пентагон. За даними міноборони США, Галант повторив звинувачення Ізраїлю в тому, що "Хезболла" використовує території навколо баз UNIFIL у своїх цілях. Він також запевнив Остіна, що військові намагатимуться не завдавати шкоди військам і базам UNIFIL.

Місія спостерігачів ООН налічує десять тисяч військовослужбовців з близько 50 країн. Її завдання полягає у тому, щоб стежити за дотриманням режиму припинення вогню після лівансько-ізраїльського конфлікту 2006 року.