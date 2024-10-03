Ізраїль завдав авіаудару по центру Бейрута: шестеро загиблих

Ізраїль заявляє про знищення близько 15 членів "Хезболли" на півдні Лівану. Керівництво країни повідомляє про загиблих через ракетний удар по центру столиці.

Внаслідок ізраїльського авіаудару по центру Бейрута в ніч на четвер, 3 жовтня, загинуло щонайменше шестеро людей, ще семеро були поранені, повідомляє агенція Reuters. За даними ліванського міністерства охорони здоров'я, удар було завдано по будівлі в районі Бачура, недалеко від парламенту. Reuters підкреслює, що це влучання стало найближчим до урядового кварталу Лівану за весь час конфлікту.

Авіаудари стали відповіддю на втрати Ізраїлю під час зіткнень з угрупованням "Хезболла" на півдні країни, де армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) кількома днями раніше розпочала обмежену наземну операцію. Три ракети також вразили південні передмістя Бейрута, де минулого тижня загинув лідер "Хезболли" Хасан Насралла.

Знищенна осередку "Хезболли" на півдні

Ізраїльські військові тим часом заявили, що вбили близько 15 членів "Хезболли", завдавши удару по будівлі муніципалітету ліванського міста Бінт-Джбейль на півдні країни, де, за їхніми словами, діяли бойовики угруповання, що підтримується Іраном. Про це повідомила агенція Reuters у четвер, 3 жовтня.

1,2 мільйона переміщених осіб

Протягом останнього року понад 1,2 мільйона ліванців змушені були покинути свої домівки, а кількість загиблих перевищила 1900 осіб, наводить агенція AP дані ліванського уряду. Понад 9000 отримали поранення, причому більшість смертей сталися за останні два тижні.

Ізраїльські військові нещодавно закликали евакуюватися цивільних з двох десятків сіл на півдні Лівану. У заяві ЦАХАЛу наголошується, що будь-яка будівля, яка використовується "Хезболлою" для військових потреб, є ціллю. У вівторок такий припис отримали мешканці ще 28 ліванських сіл.

Операція "Стріли півночі"

23 вересня Ізраїль на тлі загострення відносин із "Хезболлою" оголосив про початок на ліванській території наступальної операції під назвою "Стріли півночі". У ході операції ЦАХАЛ почав завдавати точкових повітряних ударів по Лівану, у тому числі по Бейруту та його передмістю. Ізраїльські військові заявили про знищення більш ніж десятка командирів "Хезболли", зокрема лідера організації Хасана Насралли.

Вранці 1 жовтня ЦАХАЛ оголосив початок обмежених наземних рейдів проти об'єктів руху "Хезболла" у прикордонному районі на півдні Лівану.