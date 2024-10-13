WP: ХАМАС планував в Ізраїлі масштабні теракти

Бойовики ХАМАСу задовго до нападу 7 жовтня 2023 року планували масштабну серію атак на території Ізраїлю. Про це свідчать документи, знайдені ізраїльськими солдатами в командних центрах ХАМАСу.

Бойовики палестинського радикального руху ХАМАС задовго до нападу 7 жовтня 2023 року планували провести на території Ізраїлю масштабну серію атак і терактів, повідомила в суботу, 12 жовтня, газета The Washington Post (WP) із посиланням на документи бойовиків, виявлені ізраїльськими військовослужбовцями в командних центрах ХАМАСу у Секторі Гази.

На десятках сторінок докладно описується план ХАМАСу - набагато масштабніший, ніж напад 7 жовтня. Він охоплює теракт у хмарочосі в Тель-Авіві в стилі 11 вересня 2001 року в США, а також вибухи на залізницях. WP зазначає, що отримані журналістами 59 сторінок листів і документів - лише крихітна частина з тисяч документів, які, згідно з інформацією Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), знайшли від початку наземного вторгнення в Сектор Гази.

"ХАМАС настільки рішуче налаштований стерти з лиця землі Ізраїль і єврейський народ, що йому вдалося втягнути Іран у прямий конфлікт - на умовах, до яких Іран не був готовий", - сказав співробітник ізраїльської служби безпеки.

Спроби ХАМАСу втягнути Іран

У листах 2021 року лідер ХАМАС у Секторі Гази Ях'я Сінвар звертається до високопоставлених іранських керівників, включно з верховним лідером країни Алі Хаменеї, із проханням про додаткову фінансову та військову допомогу. Він стверджує, що за підтримки Ірану зможе повністю знищити Ізраїль за два роки.

"Ми обіцяємо вам, що не витратимо ані хвилини, ані цента, якщо це не допоможе нам досягти цієї священної мети", - ідеться в листі від червня 2021 року, підписаному Сінваром і ще п'ятьма представниками ХАМАСу.

У листах Ях'я Сінвар не уточнює, як саме він збирається це зробити. Ізраїльські та інші близькосхідні чиновники розповіли WP, що Сінвар боявся витоків даних - унаслідок цього напад на Ізраїль 7 жовтня заскочив Іран зненацька, і Тегеран був злий на Сінвара за те, що той не розкрив своїх намірів заздалегідь. При цьому джерела стверджують, що і Іран, і радикальний рух "Хезболла" знали, що ХАМАС готується до масштабного нападу.

Масштабні плани

За кілька місяців до нападу 7 жовтня ХАМАС планував піти набагато далі, випливає з документів. В одній із презентацій, знайденій в укріпленні ХАМАСу на півночі Сектору Гази, викладено варіанти атаки на Ізраїль за кількома напрямками, які передбачають найрізноманітніші цілі для нападу - від командних до торгових центрів.

Документ арабською мовою, що має назву "Стратегія плану зі звільнення Палестини", містить десятки карт, фотографій і схем із пересуваннями бойовиків ХАМАСу і можливою послідовністю атак. Серед нереалізованих планів - знищення тель-авівського хмарочоса і диверсії на залізницях.

Як можливі цілі вказано 70-поверхову будівлю Moshe Aviv Tower, другу за висотою в Ізраїлі, і комплекс Azrieli Center, що складається з трьох хмарочосів, великого торгового центру, залізничного вокзалу та кінотеатру. Але, зазначається в документі, ХАМАС ще не придумав, як саме зруйнувати будівлі. Постійне представництво Ірану в ООН, відповідаючи на запитання WP, звинуватило Ізраїль у поширенні дезінформації.

Ескалація конфлікту на Близькому Сході

Ситуація на Близькому Сході різко загострилася 7 жовтня 2023 року. Радикальний ісламістський рух ХАМАС, визнаний у Євросоюзі та США терористичною організацією, здійснив масштабну атаку на Ізраїль. Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю, вторглися на його територію і влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави, убивши близько 1200 осіб. Бойовики також захопили понад 250 заручників і вивезли їх у Сектор Гази. Частину заручників обміняли або звільнили, а частина загинула. Згідно з останніми даними, в полоні у ХАМАСу залишаються 97 захоплених громадян. За даними Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), щонайменше 30 із них уже мертві. Ізраїльська влада побоюється, що ця кількість може бути більшою.

Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. Унаслідок наземної операції і бомбардувань Сектору Гази, за даними підконтрольного ХАМАСу міністерства охорони здоров'я, загинули понад 42 тисячі палестинців і ще понад 97 тисяч було поранено. Палестинських бойовиків підтримав ліванський радикальний шиїтський рух "Хезболла", визнаний терористичною організацією в Німеччині, США, Ізраїлі та низці арабських держав. "Хезболла" регулярно обстрілює Ізраїль з боку Лівану. У відповідь армія Ізраїлю завдає ударів по об'єктах "Хезболли" у Лівані.