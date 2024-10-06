У Секторі Гази загинули, ймовірно, майже 42 тисячі людей

Внаслідок бойових дій в Секторі Гази загинули, ймовірно, майже 42 тисячі людей, повідомила агенція Reuters з посиланням на медичні служби у Газі.

Від початку операції Ізраїлю в Секторі Гази у відповідь на напад ХАМАСу 7 жовтня 2023 року, загинули майже 41,9 тисячі людей, щонайменше 97,2 тисячі палестинців дістали поранень, повідомила у неділю, 6 жовтня, агенція Reuters з посиланням на медичні служби у Секторі Гази, підконтрольні ХАМАСу.

Ці дані неможливо перевірити за незалежними джерелами. Тим часом гуманітарні організації називають ситуацію, в якій опинилося населення Сектора Гази, як катастрофічну.

На цьому тлі президент Франції Еммануель Макрон 5 жовтня закликав припинити постачання зброї до Ізраїлю. В ефірі телеканалу France Inter Макрон заявив, що пріоритетом є повернення до політичного врегулювання, і Франція не постачатиме жодної зброї. Однак, як повідомив згодом телеканал BFMTV з посиланням на президентський палац, Франція продовжить надавати Ізраїлю оборонне обладнання, зокрема, для протиракетної оборони.

Нетаньяху: Ізраїль захищається від ворогів цивілізації

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньяху з обуренням відреагував на заяву Макрона і наголосив, що всі цивілізовані країни повинні твердо стояти на боці Ізраїлю. Ізраїль переможе з Францією або без неї, додав Нетаньяху. Єлисейський палац у Парижі висловив жаль щодо висловів Нетаньяху і запевнив, що Франція є "непохитним другом" Ізраїлю.

Згодом у відеозверненні Нетаньяху заявив, що його країна захищається на семи фронтах від ворогів цивілізації. "Ми боремося проти Ірану, який минулого тижня випустив майже 200 балістичних ракет безпосередньо по Ізраїлю і який стоїть за цією війною на семи фронтах", - цитує його телеканал CNN . За словами Нетаньяху, до ворогів належать підтримувана Іраном "Хезболла" на півночі, ХАМАС у Газі, хусити в Ємені, "терористи" на Західному березі річки Йордан та шиїтські ополченці в Іраку та Сирії.

Говорячи про Сектор Гази, звідки ХАМАС масовано атакував Ізраїль 7 жовтня 2023 року, Нетаньяху заявив, що Ізраїль має право захищатися , і що він не забуде про 101 заручника, "яких ми зобов'язуємося всіма силами повернути додому".

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