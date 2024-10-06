Ізраїль почав нову операцію проти ХАМАСу в Секторі Гази

Армія Ізраїлю оточила місто Джабалія на півночі Сектора Гази після отримання розвідувальних даних про бойовиків та інфраструктуру ХАМАСу у цьому районі.

Армія оборони Ізраїлюзаявила в неділю, 6 жовтня, що в рамках нової наземної операції оточила місто Джабалія на півночі Сектора Гази. Мета операції - перешкодити спробам палестинської терористичної організації ХАМАС відновити свої позиції в цьому районі.

За даними ізраїльських військових, місто було оточене вночі після отримання розвідувальних даних про бойовиків та інфраструктуру ХАМАСу у цьому районі. Після цього, за інформацією Армії оборони, було здійснено хвилю авіаударів і артилерійських обстрілів. За словами військових, удари були спрямовані на десятки об'єктів ХАМАСу у Джабалії, включаючи склади зброї, тунелі, осередки бойовиків та інші об'єкти інфраструктури.

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Генсек ООН закликав до миру в регіоні

Напередодні річниці нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив палестинську терористичну організацію та закликав до негайного припинення "шокуючого насильства та кровопролиття". "Цього дня світова спільнота має найрішучішим чином засудити огидні дії ХАМАС , включаючи захоплення заручників", - заявив Гутерріш у ніч на неділю, 6 жовтня, у своєму відеозверненні в соцмережі Х. Водночас він закликав ХАМАС дати допуск співробітникам Червоного Хреста для відвідування заручників.

Гутерріш також висловив стурбованість тим, що військовий конфлікт з Ізраїлем "продовжує руйнувати життя і завдавати глибоких людських страждань палестинцям у Секторі Гази , а тепер і народу Лівану ".

Нагадаємо, ситуація на Близькому Сході різко загострилася 7 жовтня 2023 року. Тоді ХАМАС здійснив масштабну атаку на Ізраїль. Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю, вторглися на його територію та влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави, вбивши близько 1200 осіб. Бойовики також захопили близько 250 заручників, частину з яких було обміняно чи звільнено, а частина загинула.

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Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. У вересня 2024 року Ізраїль оголосив про проведення "запобіжної військової операції" проти радикального шиїтського угруповання "Хезболла", що діє в Лівані.