Ізраїль завдав ударів по об'єктах ХАМАСу і "Хезболли"

Ізраїль завдав по Бейруту понад 20 потужних ударів. Вірогідно, було атаковано склад зброї біля аеропорту. ЦАХАЛ також заявив про удари по командних центрах ХАМАСу у Газі у колишній школі та колишній мечеті.

У рамках боротьби з ліванським радикальним шиїтським рухом "Хезболла" ізраїльські військові знову бомбардували об'єкти руху в столиці Лівану Бейруті. Про це заявила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) в ніч на неділю, 6 жовтня, не уточнивши подробиць.

Агентство dpa повідомляє з Бейрута, що по ліванській столиці було завдано понад 20 сильних ударів, вибухи було чутно по всьому місту. Очевидно, було атаковано склад озброєнь у районі аеропорту.

ЦАХАЛ повідомив, що протягом суботи "Хезболла" обстріляла ізраїльську територію близько 130 снарядами. Після опівночі ізраїльські військові додали, що в районі Кір'ят-Шмони було виявлено приблизно 30 снарядів, що летіли з Лівану. Частина снарядів була перехоплена.

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"Ми повинні продовжувати чинити тиск на "Хезболлу" і завдавати ворогові все більшої та більшої шкоди, не йдучи на поступки і не даючи організації спокою", - заявив начальник ізраїльського генштабу Герзі Халеві.

Своєю чергою, міністерство охорони здоров'я Лівану вранці у неділю заявило про 23 загиблих в результаті ізраїльських ударів протягом 5 жовтня.

Удари по командних пунктах ХАМАСу у колишній школі та колишній мечеті

Також ізраїльські військові повідомили про те, що в суботу атакували командно-контрольний центр терористичного угрупованняХАМАС в районі Джабалія на півночі Сектору Гази, який був вбудований в будівлю, що раніше слугувала центром Агентства ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт на Близькому Сході (БАПОР, в оригіналі - UNRWA).

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У ніч на неділю ЦАХАЛ додатково повідомив про удари по ще двох командних центрах ХАМАСу у центрі Сектору Гази в районі Дейр-аль-Балаха, один з яких розташовувався в колишній школі, а інший - у колишній мечеті. Ізраїльські збройні сили зазначили, що перед ударами вжили численних заходів, щоб звести до мінімуму небезпеку для цивільного населення. Втім, за повідомленнями палестинської сторони, у цьому районі загинули щонайменше 15 людей і десятки зазнали поранень.