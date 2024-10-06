Олаф Шольц закликав до солідарності з євреями

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) напередодні першої річниці атаки палестинської терористичної організації ХАМАС на Ізраїль закликав до солідарності з усіма євреями Німеччини. "Ніколи не повинно статися так, що громадяни юдейської віри мають жити в страху і терорі тут, в Німеччині", - сказав він у відеозверненні в неділю, 6 жовтня.

Також, за його словами, не повинно статися так, "що євреї більше не зможуть наважитися вийти з дому зі своєю кіпою, щоб євреї в німецьких університетах не хотіли говорити, що вони євреї".

Канцлер наголосив, що антисемітизм і сліпа ненависть до Ізраїлю ніколи не повинні толеруватися: "Євреї тут, в Німеччині, заслуговують на повну солідарність нашої держави - і солідарність всіх порядних людей в цій країні!".

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Шольц: ХАМАС спричинив катастрофу для палестинців

Шольц згадав про свої поїздки до Ізраїлю після атаки 7 жовтня і зустрічі з родичами заручників. "Своїм огидним нападом на Ізраїль ХАМАС також спричинив катастрофу для палестинського народу. Стільки руйнувань, стільки страждань, стільки загиблих і поранених", - додав він.

Тому, за його словами, німецький уряд продовжує наполегливо виступати за припинення вогню, "яке має нарешті настати - щоб цивільне населення в Секторі Гази було краще захищене і, звичайно ж, могло краще забезпечуватися, і щоб ізраїльські заручники нарешті були звільнені!".

"Надійний шлях до вирішення конфлікту за принципом двох держав шляхом переговорів є необхідним для досягнення тривалого миру в цьому конфлікті, а Німеччина зробить все можливе, щоб сприяти цьому", - зазначив Шольц.

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Бербок: Солідарність з Ізраїлем - проти ненависті до євреїв

Міністерка закордонних справ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) своєю чергою запевнила, що Німеччина продовжуватиме підтримувати Ізраїль. "Ваша безпека є частиною нашої державної ідеї", - написала вона в статті для газети Bild am Sonntag.

Також Бербок зазначила, що Ізраїль має право на самооборону - "проти насильства ХАМАСу, а також проти ракетного терору Ірану і "Хезболли".

Голова МЗС ФРН заявила, що їй соромно за те, що в Німеччині "почастішали антисемітські напади, що чоловіки бояться ходити по вулиці в кіпі, а діти бояться говорити на івриті в метро", а також за те, що ракетні удари Ірану по Ізраїлю "святкуються на німецьких вулицях". "Німеччина виступає проти цього з усією суворістю закону. І з чітким посланням до наших ізраїльських друзів: ми стоїмо на вашому боці", - запевнила вона.

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Напад ХАМАСу на Ізраїль

Війна в Cекторі Гази була спровокована безпрецедентним нападом на Ізраїль бойовиків ХАМАСу 7 жовтня 2023 року. За даними Ізраїлю, були убиті 1195 людей, 251 людину захопили як заручників і перемістили в Сектор Гази. Близько сотні заручників досі утримуються бойовиками, більше 40 з них, за даними ізраїльської армії, загинули.

Бойовики також захопили близько 250 заручників і вивезли їх у Сектор Гази. Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. Армія країни завдає масованих ударів по цьому густонаселеному палестинському регіону, що перебуває під владою ХАМАСу, а також проводить наземну воєнну операцію. За твердженням підконтрольного ХАМАСу міністерства охорони здоров'я, у Секторі Гази загинуло майже 42 тисячі осіб. Підтвердити ці дані за незалежними джерелами не є можливим.