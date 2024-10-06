Нетаньяху: Відповідь на атаку Ірану - наше право й обов'язок

Ракетна атака Ірану на Ізраїль 1 жовтня не залишиться без відповіді, пообіцяв прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху. Під час виступу в телеефірі в суботу, 5 жовтня, ізраїльський прем'єр назвав очікувані заходи у відповідь "обов'язком" держави.

"Жодна країна у світі не змирилася б з такою атакою на свої міста та громадян, - заявив Нетаньяху. - Ізраїль має право і обов'язок захищати себе і відповідати на ці атаки, і це - те, що ми зробимо".

Нетаньяху не навів даних про можливий час та характер реакції Ізраїлю на недавню ракетну атаку Ірану. За даними Sky News Arabia, цілями Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) можуть стати об'єкти інфраструктури, які Тегеран використовує для постачання воєнізованих ісламістських угрупувань на Близькому Сході, які він підтримує.

Іран відвів свої нафтові танкери у міжнародні води

Ізраїль обговорює з Пентагоном можливу відповідь на дії Ірану і метою такої атаки можуть стати іранські нафтові об'єкти. Це у розмові з журналістами 3 жовтня підтвердив президент США Джо Байден.

При цьому американський лідер критично висловився про такий можливий розвиток подій. "На їхньому місці я б подумав про інші альтернативи, крім ударів по нафтових родовищах", - заявив він.

Слова Байдена спровокували стрибок світових цін на нафту. Вартість нафти марки Brent на лондонській біржі ICE зросла на 5,04 відсотка і піднялася до 77,63 доларів за барель вперше з початку вересня.

Крім того, ЗМІ звернули увагу на те, що до 4 жовтня Іран відвів свої нафтові танкери з акваторії острова Харк у Перській затоці у міжнародні води. Харк - один із найважливіших нафтових хабів Ірану, і низка аналітиків вважає, що Тегеран взяв до уваги саме заяву Байдена.

Трамп пропонує вдарити по ядерних об'єктах Ірану

Кандидат в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп натомість вважає, що Ізраїль повинен вдарити по ядерних об'єктах Ірану у відповідь на нещодавній ракетний обстріл.

"Хіба це не те, по чому ви повинні вдарити? Я маю на увазі, що це найбільший ризик, який у нас є, ядерна зброя. Коли йому (Джо Байдену. - Ред.) поставили це питання, відповідь мала бути такою, що спочатку вдаримо по ядерних об'єктах, а про решту турбуватимемося пізніше", - заявив Трамп.

Ракетний удар Ірану по Ізраїлю

Увечері 1 жовтня Іран завдав масованого ракетного удару по Ізраїлю, застосувавши близько 200 балістичних ракет.

Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану заявив, що удар став відповіддю на вбивства лідера ліванського радикального шиїтського угруповання "Хезболла" Хасана Насралли і очільника політичного крила радикального палестинського ісламістського угруповання ХАМАС Ісмаїла Ханії. Також Іран пригрозив "нищівною відповіддю", якщо Ізраїль проведе свою атаку у відповідь.

Своєю чергою, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху ще 1 жовтня пообіцяв помститися Ірану, який, за його словами, "зробив сьогодні велику помилку і заплатить за неї".