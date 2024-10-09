Нетаньяху - ліванцям: Наступників Насралли знищено

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) ліквідувала наступника попереднього лідера ісламського радикального руху "Хезболла" (в багатьох країнах Заходу вважається терористичним угрупованням. - Ред.) Хасана Насралли, а згодом - наступного наступника, заявив у зверненні до громадян Лівану ввечері у вівторок, 8 жовтня, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

"Ізраїль має право захищати себе. Ізраїль має і право перемогти, і він це зробить. Ми послабили можливості "Хезболли". Ми знищили тисячі терористів, включно з самим Насраллою, і наступником Насралли, і його наступником", - сказав Нетаньяху, звертаючись до ліванців англійською мовою.

Нетаньяху застеріг: Ліван може спіткати доля Гази, якщо "Хезболла" й далі заправлятиме в країні

У своєму зверненні до ліванців Нетаньяху нагадав їм про ті часи, коли Ліван був втіленням толерантності на Близькому Сході. Тепер же, за словами ізраїльського прем'єра, Ліван "завойовано" Іраном у тому сенсі, що в країні тепер усе вирішують бойовики "Хезболли".

За словами Нетаньяху, ""Хезболла" перетворила Ліван на склад боєприпасів і передову іранську військову базу". Тож тепер ліванський народ, "стоїть на важливому роздоріжжі" і йому варто зробити свій вибір, переконаний Нетаньяху.

"Ви можете повернути свою країну. Можете повернути її на шлях миру і процвітання. Якщо ви цього не зробите, "Хезболла" і надалі намагатиметься воювати з Ізраїлем з густонаселених районів вашим коштом. (...) Ви маєте можливість врятувати Ліван до того, як він впаде в прірву довгої війни, що призведе до руйнувань і страждань, як це видно на прикладі Газі. Такого не має статись. (...) Звільніть свою країну від "Хезболли", щоб ця війна могла закінчитися", - закликав Нетаньяху ліванців.

Загибель Хасана Насралли

Хасан Насралла, який очолював "Хезболлу" понад 30 років, загинув унаслідок ізраїльського авіаудару, завданого 27 вересня по штабу руху у кварталі Дахія в південній частині Бейруту. Наступником Насралли став його двоюрідний брат по матері Хашем Сафі ад-Дін, який до того був головою виконавчої ради "Хезболли". Рух "Хезболла" ім'я нового лідера офіційно не оголошував.

5 жовтня телеканал Al Arabiya повідомив, що Хашема Сафі ад-Діна теж було вбито внаслідок ізраїльського авіаудару по Бейруту. Крім того, низка західних агенцій з посиланням на джерела як у ліванських спецслужбах, так і у "Хезболлі", повідомляла, що з 4 жовтня угруповання втратило зв'язок з Сафі ад-Діном.

Армія оборони Ізраїлю ліквідацію офіційно не підтверджувала, але 8 жовтня, за кілька годин до звернення Нетаньягу, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що Сафі ад-Діна "імовірно, було вбито" внаслідок удару по Бейруту. Ім'я наступного за Сафі ад-Діном наступника Насралли Біньямін Нетаньяху у зверненні до ліванців не назвав.

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