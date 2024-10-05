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КонфліктиІзраїль

"Хезболла" втратила зв'язок із наступником Насралли

Олександр Куницький
5 жовтня 2024 р.

Після авіаударів Ізраїлю по бункеру у Бейруті Хашем Сафі ад-Дін - ймовірний наступник Хасана Насралли - не виходить на зв'язок.

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Наслідки ізраїльського авіаудару по Бейруту, 3 жовтня
Наслідки ізраїльського авіаудару по Бейруту, 3 жовтняФото: AFP

Радикальна шиїтська організація "Хезболла", що діє у Лівані, після масованих авіаударів Ізраїлю втратила контакт із Хашемом Сафі ад-Діном, який вважається наступником ліквідованого лідера угруповання Хасана Насралли. Як повідомляє низка західних агенцій з посиланням на джерела як у ліванських спецслужбах, так і у "Хезболлі" у суботу, 5 жовтня, зв'язок з Сафі ад-Діном відсутній з п'ятниці.

Співрозмовники Reuters з сил безпеки Лівану зазначили, що через удари Ізраїлю, які тривають з 4 жовтня по об'єктах на півдні Бейрута, не дозволяють рятувальникам обстежити місця руйнувань. Sky News Arabia додає, що шанси знайти живих на місці удару Армії оборони Ізраїлю, дорівнюють нулю.

У колах самого угруповання агенції AFP підтвердили те, що не можуть вийти на зв'язок з Сафі ад-Діном. Тим часом арабські телеканали з посиланням на свої джерела повідомляють про загибель Сафі ад-Діна. За даними Al Arabiya, ймовірний наступник Насралли загинув в бункері, де він перебував зі своїми помічниками, іранцями та командирами "Хезболли".

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Як повідомлялось, авіаудар Ізраїлю по Бейруту в ніч проти 4 жовтня був спрямований саме проти Хашема Сафі ад-Діна - двоюрідного брата та можливого наступника Насралли. Зокрема, газета The New York Times написала з посиланням на трьох неназваних ізраїльських чиновників, що Сафі ад-Дін - генеральний секретар "Хезболли" - був присутнім на зустрічі керівництва руху, яка проходила в ніч у підземному бункері на південній околиці Бейрута Дахія. Саме цей бункер, згідно з публікацією, і став ціллю Армії оборони Ізраїлю.

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