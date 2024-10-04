Ізраїль знову завдав ударів по Бейруту

Столиця Лівану Бейрут у ніч на п'ятницю, 4 жовтня, вкотре зазнала повітряних ударів ізраїльської армії. За даними ЗМІ, ціллю цієї атаки був Хашем Сафі ад-Дін - двоюрідний брат та можливий наступник лідера шиїтського радикального руху "Хезболла" Хасана Насралли, якого Ізраїль ліквідував 27 вересня.

Так, газета The New York Times вранці 4 жовтня повідомила з посиланням на трьох неназваних ізраїльських чиновників, що генеральний секретар "Хезболли" Сафі ад-Дін був присутній на зустрічі керівництва руху, що проходила в ніч на 4 жовтня в підземному бункері в районі Дахія, на південній околиці столиці Лівану. Саме цей бункер, згідно з публікацією, і був ціллю удару Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Чи загинув Сафі ад-Дін під час цієї атаки, на момент публікації не повідомлялося.

Про те, що ціллю удару був Сафі ад-Дін, написало також американське онлайн-видання Axios, зазначивши, що у 2017 році Державний департамент США вніс його до списку "глобальних терористів, до яких застосовуються особливі санкції".

На фотографіях та відео наслідків удару видно полум'я та масштабні клуби диму, що піднімаються у нічне небо над південними околицями Бейрута. Очевидці розповіли агентству Reuters, що удар, за їхніми відчуттями, був навіть сильнішим, ніж той, внаслідок якого наприкінці вересня було вбито Хасана Насраллу.

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Ізраїльський авіаудар по місту Тулькарм на Західному березі

Напередодні, 3 жовтня, Ізраїль завдав авіаудару по місту Тулькарм, розташованому на Західному березі річки Йордан. За даними підконтрольного терористичній організації ХАМАС палестинського міністерства охорони здоров'я, в результаті цього загинули 18 людей.

Армія оборони Ізраїлю, своєю чергою, повідомила, що завдала удару на підставі інформації, отриманої від ISA (секретна служба Ізраїлю.- Ред.). В результаті було знищено терориста Захі Ясера Абд ар-Разака Уфі - керівника терористичної мережі ХАМАСу в Тулькармі, додає ЦАХАЛ.

За даними ЦАХАЛу, Уфі планував теракт із підривом автомобіля в районі єврейського поселення Атерет, запланований на 2 вересня. Він також "забезпечував зброєю низку терористів у цьому регіоні й організовував безліч інших атак на населені пункти Іудеї та Самарії, а також в ізраїльському тилу". Крім того, у ЦАХАЛ заявили, що Уфі мав намір здійснити терористичну атаку найближчим часом.

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Мета бойових дій Ізраїлю на Західному березі річки Йордан, за заявами керівництва країни - домогтися можливості безпечного повернення ізраїльських жителів до поселень, які розташовані на цій території.

Руйнування дороги на лівансько-сирійському кордоні

Вранці 4 жовтня Ізраїль також завдав удару по контрольно-пропускному пункту Маснаа на лівансько-сирійському кордоні. Як заявив міністр транспорту Лівану, при цьому було знищено ділянку дороги, якою користувалися сотні тисяч біженців, які намагаються перебратися до сусідньої країни, рятуючись від воєнних дій у Лівані.

Ескалація конфлікту на Близькому Сході

Ситуація на Близькому Сході різко загострилась 7 жовтня 2023 року, коли палестинське радикальне ісламістське угруповання ХАМАС, визнане в ЄС і США терористичною організацією, скоїло масштабний напад на Ізраїль. Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю, вторглися на його територію та вчинили там наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної держави Ізраїль. Бойовики вбили близько 1200 людей та захопили близько 250 заручників і вивезли їх у Сектор Гази.

Ізраїль у відповідь, реалізуючи своє право на самозахист, оголосив ХАМАСу війну. Ізраїльська армія (ЦАХАЛ) завдала масованих ударів по густонаселеному Сектору Гази, що перебував під контролем ХАМАСу, а також проводить там масштабну наземну воєнну операцію.

Палестинських бойовиків підтримала "Хезболла". Бойовики угруповання регулярно обстрілюють Ізраїль з Лівану. Ізраїль в другій половині вересня 2024 року розпочав проведення "запобіжної воєнної операції" проти "Хезболли".