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МЗС України та ГУР евакуювали з Лівану 179 людей

Євгенія Наконечна
2 жовтня 2024 р.

134 громадянина України та 45 іноземців прибули в Україну з Лівану, де точаться бойові дії між "Хезболлою" та Ізраїлем.

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Україна евакуювала своїх громадян з Лівану
Евакуйовані українці з прапорамиФото: Ukrainian ministry of foreign affairs

У міністерстві закордонних справ України повідомили у середу, 2 жовтня, що за допомогою Головного управління розвідки (ГУР) з Лівану вдалося евакуювати 179 осіб, серед яких 134 громадянина України.

Серед українців - 112 дорослих та 22 дитини. Крім того, було евакуйовано 45 осіб інших національностей - громадян Польщі, Чехії, Литви, Молдови, Бразилії та Лівану. 

Ця операція стала частиною ширших зусиль з повернення українських громадян через погіршення безпекової та економічної ситуації в регіоні, відзначають у МЗС. Загалом у рамках трьох евакуаційних місій з Лівану було евакуйовано 234 особи, зокрема 189 громадян України та 45 іноземців.

Нагадаємо, у ніч на 1 жовтня Ізраїль розпочав операцію в сусідньому Лівані. У заяві Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) наголошується, що під час цієї операції йдеться про "обмежені, локальні та прицільні рейди" проти позицій радикального шиїтського угруповання "Хезболла" на прикордонній території на півдні Лівану. Цьому передували повітряні удари з обох сторін.

 

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