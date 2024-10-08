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Ізраїль ліквідував у Лівані главу логістики "Хезболли"

Сергій Ромашенко
8 жовтня 2024 р.

Сухейл Хусейн Хусейні відповідав за постачання зброї "Хезболлі" з Ірану. Раніше Ізраїль ліквідував давнього керівника цього радикального руху Хасана Насраллу та інших лідерів його бойовиків.

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Ізраїльський авіаудар по Бейруту
Авіаудар Ізраїлю по БейрутуФото: Amr Abdallah Dalsh/REUTERS

Армія Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила у вівторок, 8 жовтня, що ліквідувала авіаційним ударом по столиці Лівану Бейруту Сухейла Хусейна Хусейні, який відповідав у радикальному шиїтському парамілітарному угрупованні "Хезболла" за постачання зброї з Ірану.

За даними ЦАХАЛу, він також "відповідав за складання бюджету та матеріально-технічне забезпечення найважливіших проєктів "Хезболли", зокрема за координацію терористичних атак проти Ізраїлю з Лівану та Сирії".

Ліквідація керівництва "Хезболли"

У середині вересня в Лівані сталась серія вибухів пейджерів і рацій, які "Хезболла" використовує для оперативного зв'язку.

27 вересня ЦАХАЛ завдав авіаудару по штабу "Хезболли" в передмісті Бейрута, вбивши Хасана Насраллу - лідера цього проіранського ліванського ісламістського руху, який керував "Хезболлою" понад 30 років.

Читайте також: "Хезболла" втратила зв'язок з наступником Насралли після удару Ізраїлю

Ескалація конфлікту на Близькому Сході

Ситуація на Близькому Сході різко загострилась 7 жовтня 2023 року, коли палестинське радикальне ісламістське угруповання ХАМАС здійснило масштабну атаку на Ізраїль. Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю, вторглися на його територію та влаштували там наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Бойовики вбили близько 1200 людей та захопили близько 250 заручників і вивезли їх у Сектор Гази. Частину заручників обміняли або звільнили, частина загинула.

Ізраїль у відповідь, реалізуючи право на захист, оголосив ХАМАСу війну. ЦАХАЛ завдає масованих ударів по густонаселеному Сектору Гази, що знаходиться під контролем ХАМАСу, а також проводить там наземну воєнну операцію. За твердженням підконтрольних ХАМАСу служб охорони здоров'я, в Секторі Гази загинули понад 41,9 тисячі палестинців, а ще більше 97 тисяч були поранені, однак підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.

Палестинських бойовиків підтримує "Хезболла", яка, як і ХАМАС, визнана терористичною організацією в Німеччині, США, Ізраїлі, а також у низці арабських держав. "Хезболла" регулярно обстрілює Ізраїль з боку Лівану. Також Ізраїль обстрілюють сам Іран і проіранські угрупованння з Ємену, Сирії, Іраку, зокрема - єменські хусити.

У другій половині вересня 2024 року Ізраїль оголосив проведення "попереджувальної воєнної операції" проти "Хезболли". Внаслідок ізраїльських авіаударів у Бейруті вбиті кілька керівників терористичного угруповання. Наприкінці вересня Ізраїль розпочав "обмежену наземну операцію", в рамках якої завдає ударів з повітря по об'єктах, пов'язаних з "Хезболлою", на прикордонній території на півдні Лівану.

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