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Ізраїль бив по об'єктах "Хезболли" й ХАМАСу

Валерій Сааков
7 жовтня 2024 р.

Ізраїль атакував штаб-квартиру угруповання в Бейруті й арсенали в передмісті ліванської столиці, а "Хезболла" обстріляла ракетами північ Ізраїлю. Під удар потрапили й об'єкти ХАМАСу.

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Наслідки ізраїльського удару по арсеналах "Хезболли" у передмісті Бейруту
Наслідки ізраїльського удару по арсеналах "Хезболли" у передмісті Бейруту 6 жовтняФото: Amr Abdallah Dalsh/REUTERS

Ізраїльська авіація завдала ввечері  в неділі, 6 жовтня, ударів по штаб-квартирі розвідки шиїтського радикального угруповання "Хезболла" (вважається терористичним у багатьох країнах. - Ред.) у Бейруті. Про це Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила у своєму офіційному Telegram-каналі.

Крім того, Ізраїль атакував арсенали "Хезболли" у передмісті Бейрута. "Після ударів було зафіксовано вторинні вибухи, що свідчать про наявність зброї", - заявили в ЦАХАЛ. "Терористична організація "Хезболла" навмисно розмістила свої командні центри й зброю під житловими будинками в самому центрі Бейрута, наражаючи на небезпеку населення", - наголосили ізраїльські військові.

Ізраїль також завдав ударів по об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану і в районі долини Бекаа. У ЦАХАЛ заявили, що вразили склади зброї та об'єкти інфраструктури, включно з командним центром і пусковою ракетною установкою.

"Хезболла" завдала ракетного удару по півночі Ізраїлю

Зі свого боку, представники "Хезболли" заявили, що атакували військову базу в місті Хайфа на півночі Ізраїлю. Бойовики випустили кілька ракет по базі Кармель, заявивши, що атака "присвячена" колишньому лідеру угруповання Хасану Насраллі, убитому внаслідок ізраїльського авіаудару наприкінці вересня. Крім того, бойовики повідомили про дві атаки безпілотників на іншу військову базу на півночі Ізраїлю.

У ЦАХАЛ зазначили, що з боку Лівану було випущено близько 20 снарядів. Спрацювала ППО, деякі зі снарядів було знищено, інші впали на півночі Ізраїлю. Про постраждалих не повідомляють.

Превентивний удар по об'єктах ХАМАСу в Секторі Гази

Водночас у ніч на понеділок, 7 жовтня, ЦАХАЛ завдав низки авіаційний та ракетно-артилерійських ударів по об'єктах палестинського екстремістського угруповання ХАМАС (визнано терористичним угрупованням в США, ЄС, Німеччині та більшості країн Заходу. - Ред.) в Секторі Гази. "ЦАХАЛ завдав ударів по пускових установках ХАМАС і підземній терористичній інфраструктурі по всьому Секторі Гази. Крім того, вночі ЦАХАЛ і артилерія ЦАХАЛу завдали ударів по цілях в центральній частині Сектора Гази, що становили загрозу військам ЦАХАЛу, що діють в цьому районі", - йдеться в повідомленні пресслужби Армії оборони Ізраїлю.

Нагадаємо, в другій половині вересня 2024 року Ізраїль оголосив проведення "запобіжної військової операції" проти "Хезболли". Унаслідок ізраїльських авіаударів у Бейруті було вбито кількох керівників цього угруповання. 30 вересня Ізраїль почав "обмежену" наземну операцію проти об'єктів "Хезболли" на прикордонній території на півдні Лівану.

Напередодні повідомлялося про початок операції ізраїльських військ проти ХАМАСу на півночі Сектора Гази.

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