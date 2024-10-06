Теракт на півдні Ізраїлю: загинула жінка, десятеро поранених

У місті Беер-Шева ізраїльтянин бедуїнського походження напав на людей, застосувавши вогнепальну і холодну зброю. Загинула одна людина, щонайменше десятеро дістали поранення. Нападника застрелили.

Внаслідок нападу озброєного чоловіка у місті Беер-Шева на півдні Ізраїлю загинула одна людина, щонайменше десятеро дістали поранення. Згідно з повідомленнями ізраїльських ЗМІ у неділю, 6 жовтня нападник стріляв по людях на головному автовокзалі міста, а до того здійснив ще один напад, використавши вогнепальну і холодну зброю.

Повідомляється, що молода жінка, яка зазнала тяжких поранень, померла від отриманих ран у лікарні. У лікарні перебувають десятеро людей, двоє з них - у тяжкому стані.

За даними ЗМІ, терористом, ймовірно, є 29-річний громадянин Ізраїлю бедуїнського походження. Його застрелили на місці злочину.

Влада: У річницю нападу ХАМАСу на Ізраїль висока загроза терактів

Ізраїльська влада раніше попереджала, що напередодні 7 жовтня і в цей день, у річницю нападу терористів ХАМАСу на Ізраїль, в країні можливі спроби терактів.

Так, 1 жовтня шестеро людей загинули внаслідок теракту в Тель-Авіві, коли двоє озброєних нападників відкрили вогонь у трамваї та на трамвайній зупинці міста.

6 жовтня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху у відеозверненні заявив, що його країна захищається "на семи фронтах від ворогів цивілізації". "Ми боремося проти Ірану", який минулого тижня випустив майже 200 балістичних ракет безпосередньо по Ізраїлю і який стоїть за цією війною на семи фронтах", - цитує його телеканал CNN. За словами Нетаньяху, до ворогів належать підтримувана Іраном "Хезболла" на півночі, ХАМАС у Газі, хусити в Ємені, "терористи" на Західному березі річки Йордан та шиїтські ополченці в Іраку та Сирії.

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