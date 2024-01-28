ФРН, Нідерланди й Швейцарія призупинили фінансування UNRWA

Німеччина, Нідерланди та Швейцарія не спрямовуватимуть кошти Близькосхідному агентству ООН для допомоги палестинським біженцям до закінчення розслідування ролі його співробітників в атаці ХАМАСу на Ізраїль.

Німеччина слідом за США, Великобританією та ще кількома країнами тимчасово припиняє фінансування Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям та організації робіт (UNRWA). Про це йдеться у спільній заяві МЗС країни та міністерства з питань економічного співробітництва та розвитку, оприлюдненій увечері у суботу, 27 січня.

Призупинення фінансування діятиме до завершення розслідування щодо ролі співробітників агентства у масштабному нападі на Ізраїль терористичної організації ХАМАС 7 жовтня 2023 року.

Раніше про рішення призупинити фінансування агентства оголосили США, Великобританія, Канада, Австралія, Фінляндія та Італія. Приводом для цього кроку стали надані Ізраїлем докази, що 12 співробітників UNRWA могли бути причетними до атаки ХАМАСу на Ізраїль.

Швейцарія, яка робить щорічні внески в UNRWA у розмірі близько 20 мільйонів швейцарських франків (23 мільйони доларів США), також заявила про аналогічне рішення. Як йдеться у заяві міністерства закордонних справ країни у суботу, 27 січня, рішення щодо виплати у 2024 році не буде ухвалено, доки ситуацію довкола звинувачень не буде з'ясовано.

"У Швейцарії дотримуються нульової терпимості до всіх форм підтримки тероризму, а також до закликів до ненависті чи підбурювання до насильства", - додали в відомстві.

Міністр торгівлі та розвитку Нідерландів Джеффрі ван Левен також оголосив про призупинення фінансування UNRWA на час розслідування, заявивши, що уряд був "надзвичайно шокований" обвинуваченнями на адресу працівників агентства в участі у нападі на Ізраїль.

"Звинувачення полягає в тому, що напад було скоєно 7 жовтня на гроші ООН, на наші гроші", - сказав він громадському мовнику NOS у суботу.

Реакція Ізраїлю на рішення низки країн зупинити фінансування UNRWA

Голова МЗС Ізраїлю Ісраель Кац у соцмережі X привітав рішення США та інших країн відмовитися від фінансування Близькосхідного агентства допомоги палестинським біженцям та організації робіт.

"UNRWA не є вирішенням проблеми: багато співробітників агентства є членами ХАМАСу, які поділяють його жорстокі погляди, допомагають йому знаходити притулок, щоб вести терористичну діяльність і залишатися при владі", - додав ізраїльський дипломат. Кац пообіцяв, що Ізраїль докладе зусиль для того, щоб UNRWA припинило діяльність у Секторі Гази.

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Заклик голови UNRWA відновити фінансування агентства

У свою чергу глава агентства Філіппе Лаззаріні назвав рішення значної кількості країн призупинити фінансування агентства "шокуючим" і закликав переглянути його. "Від цієї підтримки залежать життя людей у Секторі Гази, а також регіональна стабільність", - йдеться у заяві Лаззаріні. Він зазначив, що низку співробітників, підозрюваних у причетності до нападів ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня, звільнено. Щодо них ведеться розслідування.

Як повідомляють МЗС Німеччини та міністерства ФРН з питань економічного співробітництва та розвитку, Берлін продовжить надавати гуманітарну допомогу мирним жителям Сектору Гази. "Всього кілька днів тому ми поповнили наші кошти для Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) та UNICEF на 7 мільйонів євро", - йдеться у спільному пресрелізі міністерств.

Реакція генсека ООН

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у суботу теж звернувся до країн-донорів із проханням "гарантувати безперервність" діяльності Агентства у справах палестинських біженців, передає агенція AFP.

За його словами, хоч він і розуміє "їхнє занепокоєння, бо сам був нажаханий цими звинуваченнями", проте рішуче закликав уряди, які призупинили свої внески, "принаймні гарантувати безперервність операцій UNRWA".

"Огидні дії, які, ймовірно, вчинили ці співробітники, повинні мати наслідки. Але не повинні бути покарані десятки тисяч чоловіків і жінок, які працюють на UNRWA, багато з яких перебувають у найнебезпечніших ситуаціях для гуманітарних працівників", - сказав він.

Гутерріш підтвердив, що в звинуваченнях фігурують 12 співробітників UNRWA, дії яких ООН розслідує.

Напад ХАМАСу на Ізраїль

Ескалація конфлікту на Близькому Сході почалася після того, як 7 жовтня 2023 року радикальний ісламістський рух ХАМАС, визнаний в Євросоюзі і США терористичною організацією, вчинив масштабну атаку на Ізраїль. Тоді терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю і, вдершись на його територію, влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали близько 1200 людей. Бойовики також захопили тоді понад 240 заручників і вивезли їх у Сектор Гази.

Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. Армія країни завдає масованих ударів по цьому густонаселеному палестинському регіону, що перебуває під владою ХАМАСу, а також проводить наземну воєнну операцію. За повідомленнями підконтрольного ХАМАСу міністерства охорони здоров'я, в Секторі Гази загинули понад 26 тисяч палестинців. Підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.

В рамках тимчасового режиму припинення вогню між сторонами наприкінці листопада було звільнено понад 100 заручників. Ізраїль випустив з в'язниць близько 240 палестинців. У полоні бойовиків, за даними ізраїльської влади, залишаються понад 130 людей, захоплених 7 жовтня, а також тіла кількох загиблих заручників..