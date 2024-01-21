Ізраїль знищив менше третини бойовиків ХАМАСу - WSJ

Армії Ізраїлю поки не вдалося знищити ХАМАС, угруповання досі сильне і навіть намагається відновити свою поліцію в низці районів міста Газа, пише The Wall Street Journal.

Армія Ізраїлю (ЦАХАЛ) з початку воєнної операції в Секторі Гази знищила від 20 до 30 відсотків бойовиків палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС, визнаного в Сполучених Штатах Америки та Європейському Союзі терористичною організацією- Про це пише в неділю, 21 січня, американське видання The Wall Street Journal (WSJ) з посиланням на джерела в американській розвідці.

За даними розвідки США, ХАМАС досі має достатню кількість боєприпасів, щоб продовжувати завдавати ударів по Ізраїлю та ізраїльських солдатах у Секторі Гази протягом багатьох місяців. Більше того, бойовики навіть намагаються поновити поліцію в деяких районах міста Газа.

Ізраїльські представники також визнали, що знищити ХАМАС поки не вдалося, а бойовики угруповання тепер скоригували свою тактику: діють малими групами і влаштовують засідки солдатам.

За даними WSJ, адміністрація президента США Джо Байдена почала зменшувати очікування від ізраїльської операції в Секторі Гази: тепер Білий дім очікує не ліквідації ХАМАСу, а лише зменшення загрози від нього.

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Напад ХАМАСу на Ізраїль

7 жовтня ХАМАС здійснив масштабний напад на Ізраїль: завдав масованого ракетного удару, вторгнувся на його територію та влаштував там наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали понад 1200 людей, переважно - цивільних. Бойовики також захопили близько 250 заручників і вивезли їх у Сектор Гази.

Ізраїль, реалізуючи право на захист, оголосив у відповідь ХАМАСу війну. ЦАХАЛ завдає масованих ударів по Сектору Гази - густонаселеному палестинському регіону, та проводить там наземну воєнну операцію. За твердженням підконтрольних ХАМАСу служб охорони здоров'я, в Секторі Гази загинули понад 24 тисячі палестинців, але підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.

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