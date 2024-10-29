Ізраїль забороняє діяльність близькосхідного агентства ООН

Парламент Ізраїлю ухвалив два закони, які забороняють ізраїльським державним органам мати будь-які контакти з БАПОР (UNRWA) - агентством ООН для допомоги палестинським біженцям та організації робіт на Близькому Сході. БАПОР також має припинити свою роботу в Ізраїлі наступного року. Це має відбутися протягом 90 днів після публікації закону.

Таким чином, втрачає чинність угода, укладена 1967 року між Ізраїлем та цією гуманітарною організацією, яка полегшувала її діяльність та комунікацію з державними органами.

Причина: Ізраїль звинувачує членів БАПОР у причетності до нападу ХАМАСу на країну 7 жовтня 2023 року.

Політика припинення контактів

Одним із наслідків реформи, як очікується, стане закриття штаб-квартири БАПОР в анексованому Ізраїлем Східному Єрусалимі. Цей офіс раніше слугував управлінським та адміністративним центром для всієї діяльності на палестинських територіях. За даними ізраїльських ЗМІ, його приміщення планують переобладнати під житло.

Політика блокування контактів може означати, що Ізраїль більше не здійснюватиме видачу дозволів на роботу і в'їзд міжнародним і місцевим співробітникам БАПОР, а також не буде координації з ізраїльськими військовими.

Однак саме ці домовленості є важливими, зокрема, для постачання допомоги через контрольно-пропускні пункти в Газу, які наразі повністю контролюються Ізраїлем.

Чи загрожує Ізраїлю виключення з ООН?

Представник Державного департаменту США знову розкритикував новий закон ще під час парламентських дебатів: Вашингтон глибоко стурбований цими намірами, про що повідомлено ізраїльському керівництву.

За даними ЗМІ, представники ізраїльського МЗС також висловили занепокоєння щодо цих намірів. У найгіршому разі Ізраїлю загрожує виключення з Організації Об'єднаних Націй.

"Діяльність БАПОР на окупованих палестинських територіях у всіх її аспектах значною мірою залежить від постійної координації з ізраїльськими відомствами", - зазначається в листі ізраїльсько-палестинської правозахисної організації Adalah до генерального прокурора Ізраїлю та радника Кнесету з юридичних питань.

"Ця координація охоплює створення оперативних центрів, забезпечення отримання віз, дозволів на проживання і роботу для співробітників, а також координацію з військовими відомствами з оперативних питань".

Яким мандат має БАПОР?

БАПОР було засновано у 1949 році з тимчасовим мандатом допомагати палестинським біженцям, які стали вигнанцями під час та після арабо-ізраїльської війни 1948 року. 15 травня 1948 року, одразу після проголошення Ізраїлем незалежності, арабські держави напали на Ізраїль. У підсумку сотні тисяч палестинців були змушені залишити свої домівки без жодного сподівання на повернення. У 1950 році розпочало свою роботу Агентство Організації Об'єднаних Націй для допомоги палестинським біженцям та організації робіт на Близькому Сході. Донині немає жодної політичної згоди щодо повернення переміщених палестинців.

З огляду на брак харчів БАПОР роздає у Газі борошно та інші продукти Фото: Ashraf Amra/Anadolu/picture alliance

БАПОР забезпечує базові потреби мільйонів зареєстрованих палестинських біженців та їхніх нащадків у Газі, на окупованому Західному березі річки Йордан, в анексованому Східному Єрусалимі, Йорданії, Сирії та Лівані. Агентство утримує табори біженців, школи та лікарні і є важливим роботодавцем для тисяч палестинців.

Донори припиняють виплати

Однак ізраїльські чиновники та лобістські групи роками чинять тиск на БАПОР. На початку 2024 року, після того, як Ізраїль заявив, що деякі співробітники організації причетні до терористичних атак ХАМАСу 7 жовтня, кілька держав-донорів припинили виділення коштів гуманітарній організації.

Після власного розслідування Організації Об'єднаних Націй дев'ять співробітників гуманітарної організації були звільнені. Більшість міжнародних країн-донорів відтоді відновили фінансування, однак Ізраїль хоче повністю припинити роботу організації.

Під час війни ізраїльські війська атакували школи БАПОР, в яких шукали прихистку переміщені палестинці. Ізраїль переконаний, що ці школи використовувалися терористами ХАМАС як командні центри і для захисту своїх бойовиків, які ховалися серед цивільного населення.

У лютому під штаб-квартирою БАПОР у місті Газа було виявлено ймовірний підземний комп'ютерний центр ХАМАСу. У БАПОР відкинули ці звинувачення.

Ізраїль проти права на повернення

Минулої п'ятниці, 25 жовтня, ізраїльські військові оголосили, що високопоставлений командир ХАМАСу, відповідальний за викрадення і вбивство ізраїльтян 7 жовтня 2023 року в бомбосховищі поблизу кібуцу Реїм, працював у БАПОР з 2022 року. Організація підтвердила, що чоловік був одним з її співробітників.

Ізраїльський уряд також неодноразово звинувачував гуманітарну організацію в розпалюванні ненависті до Ізраїлю в її навчальних закладах і підручниках, які використовуються в школах, якими опікується БАПОР. А також заявляв, що надання через БАПОР статусу біженця не лише першому поколінню вигнанців, але й їхнім нащадкам підтримує конфлікт і підживлює ідею про право палестинців на повернення на свою батьківщину.

Зруйнована школа, якою опікувалася БАПОР, у Секторі Гази Фото: Evad Baba/AFP

Оглядачі зауважують, що конфлікт підтримується не через БАПОР, а через відсутність мирного процесу і політичної домовленості, яка пропонує справедливе рішення для палестинських біженців та їхніх нащадків.

Можливі наслідки

Плани Кнесету наразилися на різку критику більшості країн-донорів БАПОР, Європейського Союзу, США і численних гуманітарних та правозахисних організацій. У неділю міністри закордонних справ Канади, Австралії, Франції, Німеччини, Японії, Південної Кореї та Великобританії виступили зі спільною заявою, в якій висловили свою "глибоку стурбованість" законопроєктом Кнесету.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш назвав ухвалення закону катастрофою. Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз "поділяє стурбованість, що цей законопроєкт у разі його ухвалення матиме нищівні наслідки".

Розташована в Хайфі незалежна правозахисна організація Adalah заявляє, що реформа також буде порушенням норм міжнародного права, яке зобов'язує держави, які входять до ООН, підтримувати організацію в її роботі. Вона також зазначає, що обмеження діяльності БАПОР у Секторі Гази буде порушенням тимчасових заходів, призначених Міжнародним судом у січні 2024 року і повторно в березні 2024 року, що уможливлюють задоволення базових потреб людей і надання гуманітарної допомоги.

Депутати Кнесету переважною більшістю, 92-ма голосами ухвалили відповідний законопроєкт у другому читанні в понеділок. Проти проголосували десять депутатів. Хоча ще один законопроєкт, яким пропонувалося визнати БАПОР терористичною організацією, не пройшов, залишається незрозумілим, як у найближчому майбутньому надавати базову допомогу, яку досі надавала ця гуманітарна організація.