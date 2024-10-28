Ізраїль готується визнати UNRWA терористичною організацією

Кнесет планує визнати UNRWA терористичною організацією і заборонити ізраїльській владі мати будь-які контакти з нею. Це також заборонить роботу агентства на окупованій Ізраїлем території.

Парламент Ізраїлю (Кнесет) у понеділок, 28 жовтня, голосуватиме два законопроєкти, які накладають значні обмеження на роботу Агентства ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт на Близькому Сході (БАПОР, в оригіналі - UNRWA).

Як передає агенція dpa, метою законодавчої ініціативи, запропонованої депутатами парламенту як від уряду, так і від опозиції, є визнання БАПОР терористичною організацією і заборона ізраїльській владі мати будь-які контакти з цією організацією. Це також заборонить роботу агентства на окупованій Ізраїлем території.

Зокрема, Ізраїль звинувачує організацію ООН, головного постачальника гуманітарної допомоги в Секторі Гази, у тому, що до неї проникла палестинська бойова організація ХАМАС. Також стверджується, що кілька співробітників БАПОР були причетні до нападів 7 жовтня 2023 року.

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ООН: Це буде катастрофою

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш виступив категорично проти цього плану. Такий закон "задушить" зусилля, спрямовані на полегшення людських страждань і зниження напруженості в Секторі Гази, а також на Західному березі річки Йордан і в Східному Єрусалимі, попередив він на початку цього місяця.

"Це було б катастрофою в тому, що вже є катастрофою", - додав Гутерріш.

За повідомленнями ЗМІ, представники міністерства закордонних справ Ізраїлю висловили занепокоєння щодо практичних наслідків, якщо законодавчі поправки будуть схвалені, як очікується, в третьому і остаточному читанні. У найгіршому випадку Ізраїль може бути виключений з Організації Об'єднаних Націй.

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Сім країн виступили проти заборони БАПОР в Ізраїлі

Німеччина, Франція, Великобританія, Канада, Австралія, Японія та Південна Корея "виражають глибоке занепокоєння" законопроєктами ізраїльського парламенту, які серйозно обмежать роботу БАПОР. Про це йдеться у спільній заяві зовнішньополітичних відомств семи країн, опублікованій МЗС Великобританії 27 жовтня.

"БАПОР надає необхідну та рятуючу життя гуманітарну допомогу та надає базові послуги палестинським біженцям у Секторі Гази, Східному Єрусалимі, на Західному березі та у всьому регіоні. Без його роботи надання такої допомоги та послуг, включаючи освіту, охорону здоров'я та розподіл палива в Газі та на Західному березі було б дуже утруднено, якщо взагалі можливо, що мало б руйнівні наслідки для і без того критичної гуманітарної ситуації, що швидко погіршується, особливо в північній частині Гази", - йдеться в публікації.

Глави МЗС "наполегливо закликають" уряд Ізраїлю дотримуватися міжнародних зобов'язань, зберігати привілеї та імунітет БАПОР та виконувати свої обов'язки щодо надання повної, швидкої, безпечної та необмеженої гуманітарної допомоги у всіх формах, а також щодо надання вкрай необхідних базових послуг цивільному населенню.

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