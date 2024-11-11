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Ізраїль визнав причетність до вибухів пейджерів "Хезболли"

Степан Смишляєв
11 листопада 2024 р.

Біньямін Нетаньяху вперше офіційно підтвердив, що Ізраїль організував масовий підрив пейджерів у членів "Хезболли". В його уряді кажуть, що ліванське угруповання можна вважати переможеним.

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Рештки підірваного пейджера члена "Хезболли"
Рештки підірваного пейджера члена "Хезболли" (вересень 2024 року) Фото: Balkis Press/ABACA/IMAGO

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху у неділю, 10 листопада, вперше офіційно підтвердив, що саме його країна стоїть за організацією масового вибуху пейджерів у членів радикального шиїтського руху "Хезболла" у вересні, повідомляє CNN з посиланням на ізраїльські ЗМІ.

"Операцію "пейджер" і ліквідацію (лідера "Хезболли" Хасана. - Ред.) Насралли було розпочато, незважаючи на спротив високопосадовців у службі безпеки та політичному ешелоні, який нею керує", - заявив Нетаньяху.

Ізраїльський чиновник підтвердив CNN, що прем'єр дійсно виступив з такою заявою. Водночас видання вважає, що ці слова були спрямовані радше на внутрішню аудиторію країни. Місцеві ЗМІ сприйняли їх як приховану критику військового керівництва та розвідки Ізраїлю, а також тодішньогоміністра оборони Йоава Галанта.

Нагадаємо, 17 вересня у тисяч членів "Хезболли" у Лівані вибухнули пейджери. Наступного дня у них вибухали рації та радіостанції. Через атаки загинули не менше 37 людей, близько 3000 дістали поранень.

Хоча Іран і "Хезболла" одразу звинуватили у підриві Ізраїль, офіційно представники цієї країни досі не підтверджували причетність до операції.

Новий міністр оборони Ізраїлю: "Хезболлу" можна вважати переможеною

11 листопада новий міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що ліквідація Насралли Армією оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) наприкінці вересня стала "вінцем досягнення мети" Ізраїлю в його боротьбі з ліванськими ісламістами, а сам рух можна вважати переможеним.

"Тепер наше завдання - продовжувати чинити тиск, щоб пожинати плоди цієї перемоги", - цитує міністра агенція Reuters. За словами Каца, Ізраїль не зацікавлений у втручанні у внутрішню політику Лівану.

Він висловив сподівання, що міжнародна коаліція використовує ситуацію зі значним послабленням "Хезболли" у політичних цілях, а Ліван приєднається до інших країн у питанні нормалізації відносин з південним сусідом.

Бейрут звинувачує Ізраїль у загибелі мирного населення

Тим часом міністерство охорони здоров'я Лівану 10 листопада повідомило, що тільки за цей день щонайменше 38 мирних жителів загинули у різних регіонах країни внаслідок авіаударів Ізраїлю, що тривають.

Ідеться не лише про південь Лівану - 23 особи, серед них семеро неповнолітніх, стали жертвами авіаудару ізраїльської армії по житловому будинку у населеному пункті Аламат на північ від Бейрута. У ліванському мінохоронздоров'я вказали, що це були сім'ї, які втекли від бойових дій на півдні країни.

Ізраїльські військові підтвердили факт авіаудару, але заявили, що ціллю атаки були склади зброї "Хезболли" у місті, а перед ударом було проведено повітряну розвідку, щоб виключити жертви серед цивільних.

Після масового підриву пейджерів бойовиків "Хезболли", у другій половині вересня Ізраїль почав активні авіаудари по Лівану, як кажуть ізраїльські посадовці - по об'єктах, пов'язаних із "Хезболлою". На початку жовтня ЦАХАЛ почав "обмежені, локальні та прицільні рейди" проти цілей шиїтського угруповання  на півдні Лівану.

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