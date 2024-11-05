Прем'єр Ізраїлю звільнив міністра оборони Йоава Ґаланта

За словами Біньяміна Нетаньяху, довіра між ним і міністром оборони була втрачена за останні місяці. Наступником Йоава Ґаланта став Ісраель Кац, який обіймав посаду глави МЗС Ізраїлю.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху звільнив у вівторок, 5 листопада, міністра оборони Йоава Ґаланта, який обіймав цю посаду з грудня 2022 року.

Нетаньяху заявив, що це рішення пов'язане з втратою довіри до Ґаланта за останні місяці.

За його словами, воєнний час вимагає повної довіри між прем'єром і міністром оборони. "Якщо в перші місяці кампанії у нас була така довіра і ми багато чого домоглися, то в останні місяці, на жаль, ця довіра між мною і міністром оборони виявилася підірваною", - пояснив він.

Йоава Ґаланта в міноборони Ізраїлю замінить Ісраель Кац

Наступником Ґаланта став Ісраель Кац, який очолював міністерство закордонних справ (МЗС). Натомість главою МЗС призначений Гідеон Саар.

Ґалант виступив із власною заявою і повідомив, що "безпека Ізраїлю залишається місією всього його життя". У 2023 році Нетаньяху вже звільняв Ґаланта, але за два тижні знову поновив його на посаді.

Ескалація конфлікту на Близькому Сході

Ситуація на Близькому Сході різко загострилась 7 жовтня 2023 року, коли палестинське радикальне ісламістське угруповання ХАМАС, визнане в Євросоюзі та США терористичною організацією, здійснило масштабну атаку на країну. Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю, вторглися на його територію та влаштували там наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Бойовики вбили близько 1200 людей та захопили понад 250 заручників, яких вивезли у Сектор Гази. Згодом частину заручників обміняли або звільнили, але частина загинула. Згідно з останніми даними, в полоні ХАМАСу залишаються 97 ізраїльтян. За даними ізраїльської армії (ЦАХАЛ), щонайменше 30 із них уже мертві. Ізраїльська влада побоюється, що ця кількість може бути більшою.

Ізраїль у відповідь, реалізуючи право на захист, оголосив ХАМАСу війну. Внаслідок наземної операції ЦАХАЛу та бомбардувань густонаселеного Сектору Гази, що знаходиться під контролем ХАМАСу, там, за твердженням підконтрольних бойовикам служб охорони здоров'я, загинули понад 43 тисячі палестинців, а ще більше 97 тисяч були поранені, однак підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.

Палестинських бойовиків підтримує проіранське ліванське парамілітарне радикальне шиїтське угруповання "Хезболла", визнане терористичною організацією в Німеччині, США та низці арабських держав. "Хезболла" регулярно обстрілює Ізраїль з боку Лівану. Також Ізраїль атакують Іран та інші проіранські угруповання з Іраку, Сирії, Ємену, зокрема - єменські хусити.

У вересні Ізраїль оголосив проведення "попереджувальної воєнної операції" проти "Хезболли". Внаслідок ізраїльських авіаційних ударів у Лівані вбиті кілька керівників терористів. Наприкінці вересня Ізраїль розпочав "обмежену наземну операцію" на прикордонній території на півдні Лівану, в рамках якої завдає ударів з повітря по об'єктах, пов'язаних із "Хезболлою".