Ізраїль атакував співробітників гуманітарної організації

Ізраїль підтвердив ліквідацію чоловіка, що працював на World Central Kitchen, але брав участь у масових вбивствах в жовтні 2023 року. Разом із ним загинули ще двоє місцевих співробітників WCK.

Ізраїльська армія підтвердила у неділю, 1 грудня, що цілеспрямовано ліквідувала співробітника міжнародної благодійної організації World Central Kitchen (WCK) у Секторі Гази. За даними військових, чоловік працював на WCK, але брав участь у масових вбивствах в Ізраїлі в жовтні 2023 року. Палестинська інформагенція Wafa повідомила, що внаслідок атаки на автомобіль поблизу міста Чан-Джуніс загинули п'ятеро людей, у тому числі троє місцевих співробітників WCK.

WCK, яка базується в США, оголосила, що призупинила свою гуманітарну місію через напад. В організації наголосили, що мають "неповну інформацію" про інцидент, деталі наразі з'ясовуються, однак немає жодних даних про те, що хтось із тих, хто перебував в автомобілі, мав будь-який стосунок до нападу на Ізраїль.

За інформацією благодійної організації Save the Children, загинув також один з її місцевих співробітників. Утім, зараз невідомо, чи ідеться про один і той самий напад.

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ХАМАС оприлюднив нове відео із заручником

Тим часом бойовики ХАМАСу оприлюднили в суботу відео ізраїльсько-американського заручника, в якому він благає новообраного президента США Трампа забезпечити його звільнення.

Александр, який на час викрадення служив, був вивезений до Гази під час атаки ХАМАСу на південь Ізраїлю 7 жовтня 2023 року. Вважається, що близько половини зі 101 іноземного та ізраїльського заручника, які досі утримуються в Секторі Гази без зв'язку з зовнішнім світом, залишаються живими.

У своїй заяві прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав це відео жорстокою психологічною війною. Він зазначив, що сказав родині Александра в телефонній розмові, що Ізраїль невтомно працює над тим, щоб повернути заручників додому.

Нова можливість для припинення вогню у Газі

Агенція Reuters повідомила про те, що лідери радикального ісламістського угруповання ХАМАС мають прибути 1 грудня до Каїра для переговорів з єгипетськими офіційними особами про припинення вогню.

Нова пропозиція з'явилася після того, як цього тижня Вашингтон заявив, що відновлює зусилля, спрямовані на досягнення цієї мети. Адміністрація Джо Байдена, яка перебуває на посаді до інавгурації Дональда Трампа 20 січня, заявила, що працює "цілодобово" над звільненням громадян США, які перебувають у заручниках у ХАМАСу.

"У нас є критична можливість укласти угоду, щоб звільнити заручників, зупинити війну і збільшити гуманітарну допомогу в Газу, - заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Шон Саветт. - Ця угода вже на столі".

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