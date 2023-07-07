Експрем'єр Ізраїлю про напад ХАМАСу і провал Нетаньяху

Тім Себастіан

17.10.2023 17 жовтня 2023 р.

Чому уряд і розвідка Ізраїлю не змогли передбачити напад ХАМАСу? Чи причетний Іран до атаки на Ізраїль? Про це та інше DW поговорила з колишнім прем'єр-міністром Ізраїлю Ехудом Ольмертом, який критикує чинний ізраїльський уряд Біньяміна Нетаньяху.