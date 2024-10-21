Близький Схід: на що чекати після смерті ватажка ХАМАСу?

Минулого тижня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила про ліквідацію політичного ватажка палестинського екстремістського угруповання ХАМАС (вважається терористичним у США, ЄС, Німеччині та більшості країн Заходу. - Ред.) Яхьї Сінвара. Згодом саме угруповання теж підтвердило смерть Сінвара. Тим часом прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху висловив переконання, що знищення політичного керівника ХАМАСу означає, що "ХАМАС більше не керуватиме Сектором Гази". Крім того, на думку Нетаньяху, смерть Сінвара знаменує початок "ери після ХАМАСу".

Однак оглядачі вбачають інше майбутнє для підтримуваного Іраном угруповання ХАМАС. "Вбивство Сінвара, безумовно, стало ударом по ХАМАСу, з огляду на важливу роль, яку той відігравав в організації", - визнав у розмові з DW аналітик лондонського аналітичного центру Chatham House Ніл Квілліам, який стежить за подіями на Близькому Сході та в Північній Африці. Але Квілліам наголошує, що політика цілеспрямованої ліквідації керівництва ХАМАСу у минулому мало що принесла для підриву волі й змоги ХАМАСу вести подальшу боротьбу проти Ізраїлю. Приміром, той самий Сінвар очолив політичне крило ХАМАСу після того, як в Тегерані в липні цього року було ліквідовано тодішнього політичного ватажка ХАМАСу Ісмаїла Ханії, наголосив аналітик.

"ХАМАС оговтається, спираючись на нове покоління лідерів, розвиваючи свій військовий і технологічний потенціал і апелюючи до молодих палестинців у Газі й на Західному березі річки Йордан, які потерпали від конфлікту з Ізраїлем і тепер готові до жорстокої боротьби", - вважає Квілліам. Таку думку поділяє й Петер Лінтл (Peter Lintl) - науковий співробітник Німецького інституту міжнародних відносин і безпеки (SWP). "ХАМАС, безумовно, ослаблений, але смерть Сінвара не стане смертельним ударом для бойовиків", - розповів він DW.

Стоп-кадр з оприлюдненого ЦАХАЛом відео, де, як ствержується, показано Яхьї Сінвара перед його смертю Фото: ISRAEL DEFENSE FORCES/REUTERS

Захід сподівається на припинення вогню в Секторі Гази через смерть Сінвара

Тим часом у владних колах Німеччини, Франції та США висловили сподівання, що смерть Сінвара може дати шанс на припинення вогню в Секторі Гази. Той факт, що Сінвара більше немає, "дає можливість знайти спосіб повернути заручників додому, закінчити війну і перейти до наступної фази", - вважає радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

Натомість сам ХАМАС заявив 18 жовтня, тобто на наступний день після підтвердження смерті Сінвара, що бойовики утримуватимуть заручників у Газі до закінчення війни. За даними підконтрольних ХАМАСу органів охорони здоров'я, впродовж останніх 12 місяців війни в Секторі Гази, спровокованої кривавим нападом ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, загинули близько 42 тисяч палестинців. Однак незалежних підтверджень цих даних отримати неможливо. Є підстави вважати, що з приблизно 250 заручників, захоплених тоді бойовиками ХАМАСу в Секторі Гази, близько 100 досі утримуються там.

"Втрачена можливість" для припинення вогню в Секторі Гази

Однак оглядач Мохаммед аль-Кавас з аналітичного центру Emirates Policy Centre (EPC) в Абу-Дабі вбачає у смерті Сінвара можливий початок "нового розділу" у війні в Секторі Гази. "Щойно відповідальність за переговори про припинення вогню перейде до лідерів ХАМАСу за кордоном, ці переговори також будуть піддаватися зовнішньому впливу, тому що всі ці лідери за кордоном опинилися під впливом урядів тих країн, в столицях яких вони перебувають, і, можливо, це дозволить ХАМАСу піти на поступки та розпочати нову політику", - зазначив він у коментарі DW.

Бойові дії в Секторі Гази досі тривають Фото: IMAGO/CTK Photo

Нині політичне керівництво ХАМАСу перебуває в Катарі, але жорстко налаштований Сінвар, який донедавна жив у Секторі Гази, був його контактною особою на переговорах про припинення вогню з Ізраїлем, які ведуть США, Катар та Єгипет, після вбивства Ханії. Петер Лінтл з SWP розповів у розмові з DW, що, попри смерть Сінвара, він не бачить особливих підстав сподіватися, що Ізраїль тепер може бути готовий припинити війну. Хоча прем'єр Ізраїлю Нетаньяху минулого тижня розцінив смерть Сінвара як кінець ХАМАСу, він також дав зрозуміти, що війна не закінчиться доти, доки не будуть ліквідовані інші лідери ХАМАСу - як-от Мохаммед Сінвар, брат Яхії Сінвара і його наступник на посаді керівника військового крила ХАМАСу - і не будуть звільнені всі заручники, яких ХАМАС досі утримує в Секторі Гази.

На думку Джеймса М. Дорсі, експерта з регіону зі Школи міжнародних досліджень ім. С. Раджаратнама та Інституту Близького Сходу в Сінгапурі, такий підхід є втраченою можливістю. "Замість того, щоб використати тактичний успіх Ізраїлю для оголошення перемоги в Газі, домогтися припинення вогню, яке могло б також покласти край бойовим діям в Лівані, і провести переговори про обмін полоненими, який забезпечив би звільнення 101 заручника, що лишається в руках ХАМАСу, прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху наполягає на тому, що війна триватиме доти, доки ізраїльські військові не звільнять полонених", - написав він у своєму політичному блозі "Неспокійний світ".

За межами Сектора Гази - війна проти "Хезболли"

Нині до війни між Ізраїлем і ХАМАСом в Секторі Гази додався конфлікт з шиїтським угрупованням "Хезболла" в Лівані, який переріс у повномасштабний після року досить обмежених зіткнень на північному кордоні Ізраїлю. Бойовики цього шиїтського угруповання неодноразово обстрілювали Ізраїль ракетами. У відповідь на це на початку жовтня ізраїльська армія почала завдавати масованих повітряних ударів, а також розпочала повноцінний наземний наступ на територію сусідньої країни.

"Хезболла", яка підтримується Іраном і визнана терористичною організацією в США, Німеччині та інших західних країнах, заявляє, що діє на підтримку ХАМАСу. Крім того, у вересні Ізраїль ліквідував ватажка "Хезболли" Хасана Насраллу. Оглядачі натомість зазначають, що такі цілеспрямовані операції з ліквідації ватажків ліванського руху до припинення бойових дій не призвели.

Коли стало відомо про смерть Сінвара, 17 жовтня "Хезболла" оголосила "нову ескалаційну фазу" війни з Ізраїлем, стверджуючи, що вперше застосувала проти Ізраїлю високоточне озброєння, зокрема ракети, щоб "загострення посилювалася щодня".

Іран також зробив низку заяв, які далеко не свідчать про те, що ситуація заспокоюється. Так, релігійний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що смерть Сінвара не зупинить боротьбу проти запеклого ворога Ізраїлю. "Його смерть дошкульна, але вісь опору (проти Ізраїлю. - Ред.) житиме і провадитиме подальшу боротьбу", - сказав Хаменеї.