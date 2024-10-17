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Ізраїль заявив про ліквідацію ватажка ХАМАСу Яхьї Сінвара

Степан Смишляєв
17 жовтня 2024 р.

ЦАХАЛ оголосив про ліквідацію ватажка ХАМАСу Яхьї Сінвара. В Ізраїлі вважають його організатором минулорічного нападу. Втім, Біньямін Нетаньяху наголошує, що війна у Секторі Гази ще не закінчена.

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Ватажок ХАМАСу Яхья Сінвар
Ізраїль оголосив про ліквідацію ватажка ХАМАСу Яхьї СінвараФото: MOHAMMED ABED/AFP

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у четвер, 17 жовтня, оголосила про ліквідацію ватажка палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС Яхьї Сінвара.

За словами начальника генерального штабу ЦАХАЛа Герці Галеві, саме Сінвар був відповідальний за організацію нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

"Цей чоловік планував, ініціював, віддавав накази і виконував, і я припускаю, що якби ми залишили його живим, він і далі би це робив в майбутньому", - наводить слова Галеві офіціальний аккаунт ЦАХАЛу в Telegram.

Своєю чергою міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац зазначив, що ліквідація Сінвара є "великим військовим та моральним досягненням для Ізраїлю", а також "перемогою для всього вільного світу проти осі радикального ісламу на чолі з Іраном".

"Ліквідація Сінвара відкриває двері для негайного звільнення заручників і прокладає шлях до кінця правління ХАМАСу і нової реальності в Газі", - написав він у соцмережі X.

Нетаньяху: війна в Секторі Гази ще не закінчена

Водночас прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху зауважив, що хоча смерть Сінвара дала шанс на мир на Близькому Сході, війна в Секторі Гази ще не закінчилася й триватиме доти, доки не будуть звільнені заручники.

"Сьогодні ми звели рахунок. Сьогодні злу було завдано удару, але наше завдання ще не виконано", - наводить його слова агенція Reuters.

Напад ХАМАСу на Ізраїль

Війна в Cекторі Гази була спровокована безпрецедентним нападом на Ізраїль бойовиків ХАМАСу 7 жовтня 2023 року. За даними Ізраїлю, були убиті 1195 людей, 251 людину захопили як заручників і перемістили в Сектор Гази. Близько сотні заручників досі утримуються бойовиками, більше 40 з них, за даними ізраїльської армії, загинули.

У відповідь на атаку, Ізраїль оголосив війну ХАМАСу. Армія країни завдає масованих ударів по Сектору Гази, що перебуває під владою ХАМАСу, а також проводить наземну воєнну операцію. За твердженням підконтрольного ХАМАСу міністерства охорони здоров'я, у Секторі Гази загинуло майже 42 тисячі людей. Підтвердити ці дані за незалежними джерелами не є можливим.

За час бойових дій Ізраїль знищив у Секторі Гази та за його межами низку високопоставлених членів ХАМАСу, зокрема главу політичного бюро угруповання Ісмаїла Ханію. Згодом ХАМАС призначив на цю посаду свого лідера в Секторі Гази Яхью Сінвара.

Як Ізраїль знищує тунелі ХАМАСу в Газі

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