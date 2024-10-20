Нетаньяху погрожує Ірану після атаки на його резиденцію

Спроба проіранської "Хезболли" вбити прем'єра Ізраїлю та його дружину була "серйозною помилкою", заявив Біньямін Нетаньяху після удару дрона з Лівану по його приватному будинку.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху звинуватив Іран і союзників того в спробі вбивства після того, як безпілотник, випущений з Лівану, атакував 19 жовтня його приватну резиденцію.

"Спроба проіранського угруповання "Хезболла" вбити мене та мою дружину була серйозною помилкою. Це не зупинить ні мене, ні державу Ізраїль від продовження справедливої ​​війни проти наших ворогів щоб забезпечити наше майбутнє", - написав Нетаньяху в соціальній мережі Х.

Він пригрозив, що Іран та його союзники "заплатять важку ціну", якщо спробують нашкодити громадянам Ізраїлю. Нетаньяху додав, що Ізраїль продовжить "знищувати терористів і тих, хто їх посилає".

Атаку дронів на приватну резиденцію Нетаньяху організувало проіранське ліванське парамілітарне радикальне шиїтське угруповання "Хезболла", підтвердило іранське державне інформаційне агентство Irna з посиланням на постійного представника країни при Організації Об'єднаних Націй. Ні сам Нетаньяху, ні його дружина не перебували в будівлі під час атаки, ніхто не постраждав.

Ескалація конфлікту на Близькому Сході

Ситуація на Близькому Сході різко загострилась 7 жовтня 2023 року, коли палестинське радикальне ісламістське угруповання ХАМАС здійснило масштабну атаку на Ізраїль. Терористи завдали масованого ракетного удару по країні, вторглися на її територію та влаштували там наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Бойовики вбили близько 1200 людей та захопили близько 250 заручників і вивезли їх у Сектор Гази. Частину заручників обміняли або звільнили, частина загинула, частину продовжують утримувати.

Ізраїль у відповідь, реалізуючи право на захист, оголосив ХАМАСу війну. Ізраїльська армія (ЦАХАЛ) завдає масованих ударів по густонаселеному Сектору Гази, що знаходиться під контролем ХАМАСу, а також проводить там наземну воєнну операцію. За твердженням підконтрольних ХАМАСу служб охорони здоров'я, в Секторі Гази загинули понад 42 тисячі палестинців, а ще більше 97 тисяч були поранені, однак підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.

Палестинських бойовиків підтримує "Хезболла", яка, як і ХАМАС, визнана терористичною організацією в Німеччині, США, Ізраїлі, а також у низці арабських держав. "Хезболла" регулярно обстрілює Ізраїль з боку Лівану. Також Ізраїль атакують Іран та інші проіранські угруповання з Ємену, Сирії, Іраку, зокрема - єменські хусити.

У другій половині вересня 2024 року Ізраїль оголосив проведення "попереджувальної воєнної операції" проти "Хезболли". Внаслідок ізраїльських авіаударів у Бейруті вбиті кілька керівників терористів. Наприкінці вересня Ізраїль розпочав "обмежену наземну операцію", в рамках якої завдає ударів з повітря по об'єктах, пов'язаних із "Хезболлою", на прикордонній території на півдні Лівану.

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