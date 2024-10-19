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КонфліктиІзраїль

Приватну резиденцію Нетаньяху атакував дрон

Євген Жуков
19 жовтня 2024 р.

Безпілотники з Лівану атакували приватну резиденцію ізраїльського прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху.

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Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху
Нетаньяху під час атаки в будівлі не булоФото: OHAD ZWIGENBERG/AFP

У будівлю в місті Кесарія в центрі Ізраїлю врізався безпілотник, запущений з Лівану. Ще два дрони були перехоплені, повідомила вранці в суботу, 19 жовтня, ізраїльська армія (ЦАХАЛ).

Пресслужба прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньяху підтвердила, що об'єктом атаки стала його приватна резиденція. Нетаньяху та його дружина не перебували в будинку. Ніхто не постраждав.

За даними ЦАХАЛу, ще один безпілотник прямував до військової бази Глілот, розташованої під Тель-Авівом.

Нагадаємо, що після того як 17 жовтня стало відомо про ліквідацію в Секторі Гази Яхьї Сінвара - лідера палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС, визнаного терористичною організацією в США та ЄС - ліванське радикальне шиїтське парамілітарне угруповання "Хезболла", підтримуване Іраном, заявило про "нову фазу ескалації" у військовому конфлікті з Ізраїлем.

Ескалація конфлікту на Близькому Сході

Ситуація на Близькому Сході різко загострилась 7 жовтня 2023 року, коли ХАМАС здійснив масштабну атаку на Ізраїль. Терористи завдали масованого ракетного удару по країні, вторглися на її територію та влаштували там наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Бойовики вбили близько 1200 людей та захопили близько 250 заручників і вивезли їх у Сектор Гази. Частину заручників обміняли або звільнили, частина загинула.

Ізраїль у відповідь, реалізуючи право на захист, оголосив ХАМАСу війну. ЦАХАЛ завдає масованих ударів по густонаселеному Сектору Гази, що знаходиться під контролем ХАМАСу, а також проводить там наземну воєнну операцію. За твердженням підконтрольних ХАМАСу служб охорони здоров'я, в Секторі Гази загинули понад 41,9 тисячі палестинців, а ще більше 97 тисяч були поранені, однак підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.

Палестинських бойовиків підтримує "Хезболла", яка регулярно обстрілює Ізраїль з боку Лівану. Також Ізраїль атакують Іран та інші проіранські угрупованння з Ємену, Сирії, Іраку, зокрема - єменські хусити.

У другій половині вересня 2024 року Ізраїль оголосив проведення "попереджувальної воєнної операції" проти "Хезболли". Внаслідок ізраїльських авіаударів у Бейруті вбиті кілька керівників терористичного угруповання. Наприкінці вересня Ізраїль розпочав "обмежену наземну операцію", в рамках якої завдає ударів з повітря по об'єктах, пов'язаних із "Хезболлою", на прикордонній території на півдні Лівану.

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