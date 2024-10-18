ХАМАС підтвердив смерть свого ватажка Яхьї Сінвара

У ХАМАСі підтвердили, що очільник угруповання Яхья Сінвар убитий. Напередодні про його ліквідацію повідомив ЦАХАЛ.

У палестинському радикальному ісламістському угрупованні ХАМАС у п'ятницю, 18 жовтня, підтвердили загибель свого очільника Яхьї Сінвара, пише Reuters.

За словами заступника керівника ХАМАСу у Секторі Гази Халіла Аль-Хайї, Сінвар був убитий в бою.

Як стверджують ліванські ЗМІ, після його смерті тимчасово керувати угрупованням буде Халед Машаль.

Сінвара ліквідував ЦАХАЛ

Армія оборони Ізраїлю повідомила про ліквідацію Сінвара напередодні. Також ЦАХАЛ оприлюднив запис камери дрона, зроблений, як стверджується перед його убивством.

На ньому зафіксована замаскована поранена людина у напівзруйнованій будівлі. Вона намагається поцілити у дрон палицею, але не влучає. Після цього запис обривається.

В Ізраїлі Сінвара називають відповідальним за організацію нападу ХАМАСу на Ізраїль у жовтні 2023 року.

Байден про ліквідацію Сінвара: Хороший день для всього світу

Коментуючи смерть ватажка ХАМАСу, президент США Джо Байден сказав, що це був "хороший день ​​для Ізраїлю, для Сполучених Штатів і для всього світу", пише dpa. Офіційні особи у Вашингтоні висловлюють стриманий оптимізм, щодо його смерті. Вони вважають, що це може усунути ключову перешкоду в переговорах про припинення вогню у Секторі Гази.

Утім, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху напередодні зауважив, що хоча смерть Сінвара дала шанс на мир на Близькому Сході, війна в Секторі Гази ще не закінчилася й триватиме доти, доки не будуть звільнені заручники.

Напад ХАМАСу на Ізраїль

Війна в Cекторі Гази була спровокована безпрецедентним нападом на Ізраїль бойовиків ХАМАСу 7 жовтня 2023 року. За даними Ізраїлю, були убиті 1195 людей, 251 людину захопили як заручників і перемістили в Сектор Гази. Близько сотні заручників досі утримуються бойовиками, більше 40 з них, за даними ізраїльської армії, загинули.

У відповідь на атаку, Ізраїль оголосив війну ХАМАСу. Армія країни завдає масованих ударів по Сектору Гази, що перебуває під владою ХАМАСу, а також проводить наземну воєнну операцію. За твердженням підконтрольного ХАМАСу міністерства охорони здоров'я, у Секторі Гази загинуло майже 42 тисячі людей. Підтвердити ці дані за незалежними джерелами не є можливим.

За час бойових дій Ізраїль знищив у Секторі Гази та за його межами низку високопоставлених членів ХАМАСу, зокрема главу політичного бюро угруповання Ісмаїла Ханію. Згодом ХАМАС призначив на цю посаду свого лідера в Секторі Гази Яхью Сінвара.