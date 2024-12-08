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ПолітикаІзраїль

ЦАХАЛ оголосив вхід у буферну зону на кордоні із Сирією

Олександра Іванова
8 грудня 2024 р.

Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху під час візиту на Голанські висоти заявив, що наказав армії зайняти позиції на Голанах. День падіння режиму Асада у Сирії він назвав "історичним".

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Ізраїльські поселення на Голанських висотах (архівне фото)
Ізраїльські поселення на Голанських висотах (архівне фото)Фото: Shadi Jarar'Ah/APA/Zuma/picture alliance

Враховуючи розвиток ситуації на Близькому сході, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ)  розгорнула сили в буферній зоні на кордоні з Сирією "і в низці інших місць", де це було необхідно, "щоб гарантувати безпеку громад  на Голанських висотах та громадян Ізраїлю". Таку заяву ЦАХАЛ оприлюднив у Telegram у неділю, 8 грудня.

"Ми наголошуємо, що ЦАХАЛ не втручається у внутрішні події в Сирії, - йдеться далі в повідомленні. - ЦАХАЛ продовжуватиме свої дії стільки, скільки потрібно, щоб зберегти буферну зону та захистити Ізраїль та його цивільне населення".

Візит Нетаньяху на Голанські висоти

Того ж дня, 8 грудня, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху  привітав повалення режиму Башара Асада у Сирії, назвавши це "історичним днем" на Близькому Сході. Падіння сирійського правителя Асада призвело до руйнування одного із центральних блоків "іранської осі зла", заявив ізраїльський прем'єр під час свого візиту на Голанські висоти.

При цьому він висловив думку, що свою роль у поваленні режиму Асада відіграло і наполегливе протистояння Ізраїлю ліванському ісламістському руху "Хезболла" та Ірану, що є, за його словами, "найважливішими прихильниками Асада". "Це викликало ланцюгову реакцію на Близькому Сході і посилило тих, хто бажав звільнитися від деспотичного режиму", - заявив Нетаньяху.

Ізраїльський прем'єр наголосив, що саме він віддав ЦАХАЛ наказ просунутися до буферної зони на Голанських висотах і взяти під контроль цей район, а також "сусідні стратегічні позиції". "50-річна угода з Сирією про буферну зону зазнала краху. Ізраїль не дозволить жодній ворожій силі закріпитися на нашому кордоні", - цитує Нетаньяху агенція AFP.

Суперечка про Голанські висоти

Голанські висоти протягом десятиліть залишаються спірною територією Близькому Сході. Ізраїль у ході Шестиденної війни проти коаліції арабських держав у 1967 році захопив значну частину Голанських висот, а 1981-го анексував її. США у 2019 році стали єдиною країною, яка визнала суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами.

Наступ повстанців-ісламістів у Сирії

Збройні угруповання почали масштабний наступ на урядові сили президента Сирії Башара Асада наприкінці листопада.

8 грудня сирійські повстанці, очолювані сунітським радикальним ісламістським угрупуванням "Хаят Тахрір аш-Шам", оголосили в ефірі державного телебачення, що повалили режим Башара Асада.

У той же день, 8 грудня, МЗС РФ повідомило, що Башар Асад "ухвалив рішення залишити президентську посаду" і залишив Сирію. Наразі його доля та місцезнаходження невідомі.

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