ОП: Україна може розглянути мирну ініціативу КНР і Бразилії

Україна може розглянути альтернативні "мирні ініціативи" інших держав, зокрема Китаю та Бразилії, щоб інтегрувати їх у "формулу миру", заявили в Офісі президента Володимира Зеленського.

Найближчим часом Україна може розглянути альтернативні "мирні ініціативи" інших держав, зокрема Китаю та Бразилії, щоб інтегрувати їх у "формулу миру" президента Володимира Зеленського. Про це заявив керівник Офісу президента (ОП) Андрій Єрмак в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera, опублікованому в неділю, 27 жовтня.

"На початку листопада ми завершимо роботу над нашою "формулою миру", і Зеленський сказав, що тоді він буде готовий вислухати інші ініціативи, такі як ініціативи Китаю, Бразилії, Південно- Африканської Республіки тощо, щоб інтегрувати їх у нашу. Тоді наша пропозиція матиме значну підтримку", - зазначив він.

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Для переговорів з РФ - повернення до ситуації до 24 лютого 2022

На запитання, чи можливі територіальні компроміси з Росією, якщо союзники гарантують Україні "надійний військовий захист", Єрмак відповів, що "Зеленський ніколи не говорив про територіальний компроміс".

Водночас керівник ОП визнав, що в 2022 році Зеленський був готовий вести переговори з РФ, "виходячи з ситуації напередодні російського вторгнення".

"Для нас Крим і Донбас залишаються українськими, вони не підлягають обговоренню. Ми проти заморожування війни, ми хочемо її завершення", - додав він.

За його словами, зараз для переговорів з РФ "ми повинні повернутися до ситуації, яка була до першого пострілу російської гармати о четвертій годині ранку два роки тому", а "тоді ми будемо говорити про те, як відновити наш суверенітет до кордонів 1991 року".

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