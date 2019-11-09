 Експрезидент Бразилії Лула да Сілва може повернутися до великої політики | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.03.2021

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Новини

Експрезидент Бразилії Лула да Сілва може повернутися до великої політики

Суддя верховного суду Бразилії оголосив нечинними чотири справи щодо експрезидента країни Лули да Сілви, що відчиняє останньому двері до великої політики.

Луїс Інасіу Лула да Сілва

Луїс Інасіу Лула да Сілва

Колишній президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва з великою імовірністю зможе в майбутньому взяти участь у президентських виборах, попри звинувачення в корупції та відмиванні грошей. Суддя федерального верховного суду країни Едсон Фахін в понеділок, 8 березня, ввечері оголосив нечинними чотири справи, порушені проти експрезидента. На думку Фахіна, суд у Курітібі не мав юрисдикції в цій сфері, тож усі чотири процеси щодо Лули да Сілви треба почати наново.

Це рішення є великою перемогою для експрезидента, який зможе знову стати кандидатом у президенти. В одному з інтерв'ю Лула да Сілва не виключив, що побореться за посаду глави держави вже в 2022 році. Результати соціологічних опитувань вказують на те, що він є найпопулярнішим політиком у Бразилії. Чинний президент Жаір Болсонару - на другому місці.  Утім, рішення Фахіна ще має розглянути федеральний верховний суд у повному складі.

Нагадаємо, що Луїс Інасіу Лула да Сілва, співзасновник лівої Робітничої партії Бразилії, обіймав посаду президента країни з 2003 до 2011 року. У 2017 році він був засуджений до дев'яти з половиною років позбавлення волі за корупцію і відмивання грошей. Пізніше термін був збільшений до 12 років і 1 місяця, однак у квітні 2019 року рішенням федерального верховного суду знижений до восьми років і десяти місяців. 8 листопада 2019 року да Сілва вийшов на волю - суд постановив, що поки не будуть розглянуті всі апеляції його захисту, політик може перебувати на волі. Експрезидент усі звинувачення заперечує і заявляє, що вважає їх політично мотивованими.

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