Експрезидент Бразилії Лула да Сілва може повернутися до великої політики

Колишній президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва з великою імовірністю зможе в майбутньому взяти участь у президентських виборах, попри звинувачення в корупції та відмиванні грошей. Суддя федерального верховного суду країни Едсон Фахін в понеділок, 8 березня, ввечері оголосив нечинними чотири справи, порушені проти експрезидента. На думку Фахіна, суд у Курітібі не мав юрисдикції в цій сфері, тож усі чотири процеси щодо Лули да Сілви треба почати наново.

Це рішення є великою перемогою для експрезидента, який зможе знову стати кандидатом у президенти. В одному з інтерв'ю Лула да Сілва не виключив, що побореться за посаду глави держави вже в 2022 році. Результати соціологічних опитувань вказують на те, що він є найпопулярнішим політиком у Бразилії. Чинний президент Жаір Болсонару - на другому місці. Утім, рішення Фахіна ще має розглянути федеральний верховний суд у повному складі.

Нагадаємо, що Луїс Інасіу Лула да Сілва, співзасновник лівої Робітничої партії Бразилії, обіймав посаду президента країни з 2003 до 2011 року. У 2017 році він був засуджений до дев'яти з половиною років позбавлення волі за корупцію і відмивання грошей. Пізніше термін був збільшений до 12 років і 1 місяця, однак у квітні 2019 року рішенням федерального верховного суду знижений до восьми років і десяти місяців. 8 листопада 2019 року да Сілва вийшов на волю - суд постановив, що поки не будуть розглянуті всі апеляції його захисту, політик може перебувати на волі. Експрезидент усі звинувачення заперечує і заявляє, що вважає їх політично мотивованими.