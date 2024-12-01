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ПолітикаСполучені Штати Америки

Трамп погрожує БРІКС митом у 100% за відмову від долара

Даниїл Сотников
1 грудня 2024 р.

Трамп пригрозив митом за спроби інших країн відмовитися від долара та замінити його іншими валютами у своїх розрахунках.

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Дональд Трамп
За словами Трампа, немає жодних шансів, що БРІКС замінить долар США у міжнародній торгівліФото: Alex Brandon/AP Photo/picture alliance

Обраний президент США Дональд Трамп пригрозив застосувати 100-відсоткове мито для країн БРІКС за спробу "відійти від долара" і замінити американську валюту в міжнародній торгівлі. Про це Трамп написав у своїх соцмережах у суботу, 30 листопада.

"Думка про те, що країни БРІКС намагаються уникнути долара, поки ми стоїмо і спостерігаємо, зникла. Ми вимагаємо від цих країн зобов'язання не створювати нову валюту БРІКС і не підтримувати жодної іншої валюти, щоб замінити могутній долар США", - написав Трамп і додав, що в іншому разі країни "зіткнуться зі 100%-вими митами". 

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Про "валюту БРІКС" говорив президент Бразилії

Трамп, ймовірно, мав на увазі заяву президента Бразилії Луїса Інасіу Лула да Сілви, який у квітні 2023 року виступив за створення в рамках БРІКС торгової валюти між країнами, що входять до організації, подібно до європейського євро.

Цю ідею не підтримали лідери інших країн БРІКС, при цьому у організації хочуть більше використовувати свої національні валюти замість долара, зазначає Reuters.

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Як зазначало агентство Bloomberg, Китай останніми роками активізував зусилля щодо стимулювання використання власної валюти у зовнішній торгівлі. Через санкції за вторгнення в Україну різко були обмежені можливості Росії використати долар США та євро. Внаслідок цього різко зросло використання юаня для розрахунків, писала Financial Times.

У глобальному масштабі юань, як і раніше, відстає від долара в міжнародних розрахунках. Згідно з останніми даними міжнародної платіжної мережі SWIFT, на нього припадає лише 4,74 відсотка, наголошувала FT. На долар припадає майже 90 відсотків операцій у світі.

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