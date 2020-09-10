Рекордне число заражень коронавірусом за добу у Франції

У Франції добовий приріст заражень коронавірусом сягнув рекордного показника: протягом 24 годин зафіксовано 9843 випадки SARS-CoV-2, повідомляє у п'ятницю, 11 вересня, міністерство охорони здоров'я країни. Цей показник є найвищим від початку епідемії, до цього рекордним було число заражень, встановлене наприкінці березня - 7500.

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Франція, де мешкають 67 мільйонів людей, є однією з найбільш уражених коронавірусом країн Європи. За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США), загалом в країні від початку пандемії зареєстровано майже 400 тисяч випадків зараження коронавірусом, померли понад 30 тисяч людей.

11 вересня уряд Франції проведе засідання, на якому обговорить подальші заходи протидії епідемії СOVID-19. Наукові консультанти уряду припускають, що відділення інтенсивної терапії в лікарнях можуть бути восени переповнені. У Франції, як і в інших країнах Європи, нині спостерігається збільшення числа заражень коронавірусом серед молоді.

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Станом на зараз у Франції заборонені масові зібрання людей, масковий режим діє у навчальних закладах та в офісах. У Парижі та деяких інших містах носіння захисних масок запроваджено у громадських місцях, а також на вулицях. Зонами ризику визнані популярні серед туристів Париж та регіон Лазурового берега.