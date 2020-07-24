 Коронавірус: уряд Франції знову оголосив Париж ″зоною ризику″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.08.2020

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Новини

Коронавірус: уряд Франції знову оголосив Париж "зоною ризику"

Через зростання кількості випадків COVID-19 французький уряд оголосив Париж та департамент Буш-дю-Рон на півдні країни "зонами ризику".

Уряд Франції оголосив Париж зоною ризику через стрімке поширення коронавірусу у місті

Уряд Франції оголосив Париж "зоною ризику" через стрімке поширення коронавірусу у місті

Уряд Франції надав столиці країни Парижу та департаменту Буш-дю-Рон на узбережжі Середземного моря статус "зон ризику" з огляду на стрімке поширення у них COVID-19 в останні два тижні. Відповідне рішення ухвалене у п'ятницю, 14 серпня.

Такий крок дозволить французькому уряду запровадити низку обмежувальних заходів, зокрема щодо переміщення осіб та транспортних засобів. Також може бути обмежений доступ до комунального транспорту та громадських будівель. Окремі установи, де ризик зараження є особливо високим, можуть бути зачинені.

Темпи поширення коронавірусу помітно пришвидшилися у Франції в останні дні. Лише минулого четверга за добу було зафіксовано 2669 нових випадків COVID-19, що є рекордним показником за останні три місяці.

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У Франції зараз перебуває близько половини мільйона туристів з Великобританії

У Франції зараз перебуває близько половини мільйона туристів з Великобританії

Лондон запроваджує карантин для тих, хто прибуває з Франції

Через зростання кількості випадків коронавірусу у Франції та Нідерландах уряд Великобританії вирішив запровадити з 15 серпня карантин для осіб, які прибувають з цих країн. Люди, які приїхали з них, а також з Монако, Мальти та низки інших держав тепер будуть змушені самоізолюватися на два тижні, повідомив міністр транспорту Великобританії Грант Шаппс.

Дані вказують на те, що нові карантинні правила для подорожніх є необхідними, написав Шаппс у Twitter. Ще наприкінці липня британський уряд викреслив Іспанію з переліку країн, з яких можна повертатися без самоізоляції. Минулого тижня до цього списку додалися Бельгія, Андорра та Багамські острови.

При цьому, за оцінками Лондона, лише у Франції зараз у відпустці перебувають близько пів мільйона британців. Запровадження нових правил може призвести до масового повернення цих людей на батьківщину протягом поточного дня.

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