 У Римі демонстрували проти коронавірусних обмежень | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.09.2020

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Новини

У Римі демонстрували проти коронавірусних обмежень

Тисячі італійців демонстрували проти коронавірусних обмежень у столиці Італії. Також масова демонстрація проти обмежень, запроваджених під час пандемії COVID-19, відбулась у столиці Хорватії Загребі.

Учасники акції у Римі відмовились від масок та дотримання соціальної дистанції

Учасники акції у Римі відмовились від масок та дотримання соціальної дистанції

Тисячі людей у столицях Італії та Хорватії вийшли на демонстрації проти епідеміологічних заходів влади. У центрі Рима в суботу, 5 вересня, відбулась багатотисячна акція противників політики уряду Італії щодо стримування епідемії COVID-19. Активісти заявляли про "диктатуру в сфері охорони здоров'я" і зажадали скасування усіх обмежень, запроваджених під час кризи.

"Ми перебуваємо у стані війни, й ті, хто нам її оголосив, не жаліють нікого", - йдеться в заяві організаторів акції. За даними італійських ЗМІ, серед учасників демонстрації були водії таксі, власники готелів, а також представники правоекстремістських партій. Один з учасників демонстративно підпалив фотографію Папи Римського Франциска.

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо розкритикував акцію, нагадавши про десятки тисяч жертв коронавірусу SARS-CoV-2 в країні. "Я прошу заперечувачів (коронавірусу - Ред.) виявити бодай повагу до сімей померлих", - заявив він.

Акція в Загребі

У Загребі у демонстрації противників COVID-обмежень брали участь близько трьох тисяч людей. Майже ніхто з них не був в захисних масках та не дотримався дистанції, повідомляє портал Index.hr. Поліція не втручалась у перебіг акції, організованої ініціативою "Права і свободи".

Акція в Загребі

Акція в Загребі

Серед її відомих учасників були, перш за все, політики і публіцисти вкрай правого спрямування, а також противники щеплень.

Коронавірус в Італії та Хорватії

В Італії за минулу добу виявлено 1,7 тисячі нових випадків зараження коронавірусом, загальний показник інфікованих наближається до 280 тисяч. Від наслідків інфекції в країні померли 35,5 тисячі людей.

У Хорватії за останні 24 години число випадків зараження SARS-CoV-2 зросло на 311 - до 11739, кількість померлих від COVID-19 - на 2 до 197. Уряд ФРН вважає "червоною зоною" три області країни - Задарську, Шибенік-Кнінську і Сплітсько-Далматинську.

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