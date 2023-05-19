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Фото: Fabian Sommer/dpa/picture alliance
СуспільствоНімеччина

У Німеччині узгодили новий закон про громадянство

Віталій Кропман | Віолетта Чайковська
39 хв. тому

Новий закон дозволить натуралізацію іноземців уже через п'ять років проживання в Німеччині, а не через вісім, як раніше. Злочини на ґрунті расизму або антисемітизму зроблять отримання громадянства ФРН неможливим.

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Правляча коаліція Німеччини погодила реформу закону про громадянство ФРН. Про це в п'ятницю, 19 травня, повідомила міністерка внутрішніх справ країни Ненсі Фезер (Nancy Faeser).

Після ухвалення нового закону натуралізація іноземців у Німеччині стане можливою вже через п'ять років проживання в країні замість восьми, як було раніше.

Ті, хто особливо успішно інтегрований у суспільство, зможуть подати клопотання про прийом до громадянства вже через три роки проживання. Такими особливими успіхами вважаються гарне знання німецької мови, активна участь у волонтерській діяльності або високі професійні якості.

Крім того, іноземцям, які набули громадянства Німеччини, дозволять зберігати за собою колишнє громадянство. Таким чином, їм "більше не доведеться відмовлятися від частини своєї ідентичності", пояснила Фезер. Раніше така можливість допускалася лише у виняткових випадках і часто ставала темою гострих внутрішньополітичних суперечок.

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Расизм і антисемітизм закриють шлях до громадянства ФРН

Узгоджений законопроєкт також чіткіше визначає злочини, які виключають надання німецького громадянства.

Йдеться про кримінальні діяння, які мають під собою расистське, людиноненависницьке або антисемітське підґрунтя. Органи прокуратури будуть зобов'язані повідомляти імміграційні відомства про такі злочини, вчинені іноземцями.

Крім того, документ передбачає, що претенденти на громадянство Німеччини мають забезпечувати себе самостійно та не залежати від державних соціальних виплат.

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