Українці у кримінальній статистиці ФРН. Що показують цифри?

У МВС Німеччини заявили, що злочинність серед українських підлітків у країні зросла вдесятеро. Аналіз DW показує, що українські біженці навпаки роблять менше злочинів, ніж вихідці з інших країн

Міністрка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser) заявила, що у 2022 році, коли в Німеччині з'явилися сотні тисячі біженців з України, які рятуються від війни, було зареєстровано зростання кількості злочинів, у скоєнні яких підозрюють неповнолітніх українців.

"З майже 1 060 000 біженців з України, які знайшли захист у нашій країні, більше третини не досягли 18-річного віку. Це видно і за статистикою злочинів: минулого року ми мали понад 3700 дітей та молодих людей з України, підозрюваних у скоєнні злочинів. 2021 року, до путінської війни, їх було кілька сотень", - сказала Фезер в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke.

DW вивчила статистику злочинів, скоєних на території ФРН за 2021 та 2022 роки, щоб з'ясувати, чи справді відбулося зростання злочинності серед українців, і які фактори варто при цьому враховувати.

Злочинність зростає після зняття ковідних обмежень

Загалом у 2022 році в Німеччині було зареєстровано 5,6 мільйона злочинів, що на 11,5 відсотка більше, ніж у 2021 році. У МВС ФРН, проте, попереджають: різке зростання пояснюється скасуванням коронавірусних обмежень. "Більше новонабутої свободи також означає більше можливостей для злочинців вчиняти злочини", - пояснили у відомстві, представляючи статистику за минулий рік.

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Цей "посткоронавірусний ефект" особливо проявляється у значному збільшенні кількості випадків крадіжок (на 20 відсотків), пограбувань (на 27 відсотків) та злочинів за статтями про завдання тілесних ушкоджень (на 18-19 відсотків).

Злочинність серед українців та інших діаспор

Якщо до початку 2022 року, згідно з офіційною статистикою, у ФРН проживало 138 тисяч українців, то до листопада 2022 року їхня кількість збільшилася більш ніж у сім разів і перевищила мільйон людей. Що стосується іноземців, які не мають німецького громадянства, то, згідно з опублікованими офіційними даними, до початку 2021 року найбільше у ФРН проживало вихідців з Туреччини - 1,3 мільйона осіб, на другому місці сирійці - 787 тисяч, на третьому поляки - 773 тисячі осіб. Далі йдуть румуни, італійці, хорвати, болгари та греки. Росіяни (йдеться про тих, хто не має німецького громадянства) були на дев'ятому місці - 235 тисяч осіб, а до кінця листопада 2022 року їхня кількість становила 257 тисяч.

Українські підлітки у німецькій школі Фото: Frank Rumpenhorst/dpa/picture alliance

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З цих даних випливає, що до кінця 2022 року українці фактично стали другою за величиною діаспорою у Німеччині. Якщо порівняти статистику злочинів серед українців із порівняними за розміром діаспорами, то вийде, що в середньому громадяни України виявляються підозрюваними набагато рідше.

Наприклад, згідно з офіційною статистикою Федерального відомства у кримінальних справах ФРН, громадяни Туреччини в Німеччині у 2022 році підозрювалися у скоєнні 74 тисяч злочинів, сирійці - 79 тисяч, поляки - 46 тисяч, українці - 24,7 тисячі злочинів, росіяни - майже у 12 тисячах. Враховуючи зростання кількості українців, які приїхали до ФРН у 2022 році, кількість вчинених українцями в Німеччині злочинів порівняно з 2021 роком зросла в 2,1 рази - з 11,7 до 24,7 тисяч, випливає з підрахунку DW. Окремо можна виділити зростання кількості злочинів серед українських підлітків.

Зростання кількості злочинів серед дітей та підлітків

Як повідомили DW у МВС Німеччини, діти та підлітки до 18 років з України у 2022 році підозрюються у ФРН у скоєнні 4294 злочинів (з урахуванням порушень міграційного законодавства). У 2021 році це число становило 441. Збільшення кількості злочинів майже вдесятеро помітно випереджає загальну тенденцію. Глава відомства Фезер пов'язала це з тим, що люди, які втекли від війни, мають "жахливий травматичний досвід". "Такий досвід насильства може мати тривалий ефект, особливо у дітей та молодих людей", - пояснила вона. Інша ймовірна причина полягає в тому, що кількість українських підлітків у Німеччині в 2022 році порівняно з 2021 роком зросла набагато більше за інші вікові групи, адже більшість біженців - це жінки з дітьми.

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До війни у Німеччині жили 16,5 тисячі українських дітей та підлітків. Після російського вторгнення в Україну ця цифра зросла до 331 тисячі - більш ніж у 20 разів.

Про які злочини йде мова?

МВС Німеччини публікує статистику злочинів окремо з розбивкою за статтями та окремо - за громадянством підозрюваних. Точніших даних, у яких саме злочинах підозрюють українських підлітків, у МВС надати не змогли.

Загалом, за даними міністерства, громадяни України минулого року стали підозрюваними у 24,7 тисячі злочинів, з яких 4,5 тисяяф були пов'язані з порушеннями міграційних правил. З даних МВС випливає, що найбільше було зафіксовано крадіжок без обтяжуючих обставин (7725), нанесення тілесних ушкоджень (4560) та різних злочинів, пов'язаних із підробкою документів та грошей (3810).