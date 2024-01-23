Множинне громадянство в Україні: третя спроба Зеленського

"В Україні існує єдине громадянство", - сказано в четвертій статті Конституції України. Як пояснюють правники, зараз якщо українець має паспорт ще й іншої держави, то у правових відносинах з Україною він і надалі визнається лише українським громадянином. Якщо іноземець отримав українське громадянство, то для України він також тільки її громадянин. Добровільне отримання українцем громадянства іншої країни є підставою для припинення громадянства України. Це відбувається не автоматично, а після відповідного указу президента.

Усе це Володимир Зеленський пропонує змінити та запровадити інститут множинного громадянства в Україні. Для цього він подав до Верховної Ради відповідний законопроєкт, а у своїй промові до Дня Соборності України зазначив, що зміни передусім стосуватимуться етнічних українців та іноземних добровольців, які допомагають країні у війні проти Росії. "Законопроєкт дасть змогу ухвалити комплексні зміни до законодавства та запровадити інститут множинного громадянства. І дасть змогу мати наше громадянство всім етнічним українцям та їхнім нащадкам із різних країн світу. Звісно, окрім громадян країни-агресора", - сказав Зеленський.

Третя спроба запровадити множинне громадянство

Це не перша спроба нинішнього президента України запровадити множинне громадянство. Наприкінці 2019 року Зеленський пропонував внести зміни до законів щодо громадянства, які передбачали б набуття українського громадянства представниками діаспори та їхніми нащадками за територіальним походженням. Однак тоді парламентські експерти дійшли висновку про неможливість розв'язати цю проблему лише на законодавчому рівні без внесення змін до конституції.

У грудні 2021 року Зеленський здійснив ще одну спробу надати подвійне громадянство українцям, які проживають за кордоном та вніс тоді до Верховної Ради законопроєкт, який мав би легалізувати подвійне громадянство для осіб, які його вже мають, та дозволити іноземцям набувати українського громадянства без відмови від паспорту іншої країни. Але документ досі не розглянутий. Нині ж президент втретє просить депутатів розглянути його нову законодавчу ініціативу, яка стосується множинного громадянства.

Спрощене набуття українського громадянства

У новозареєстрованому президентському законопроєкті пропонується, щоб громадяни країн ЄС, а також Великобританії, Канади, США, Швейцарії та Японії набували громадянство України в спрощеному порядку. Законопроєктом також передбачається визначити категорії осіб, які подаватимуть зобов'язання припинити іноземне громадянство для набуття громадянства України. Крім того, пропонується запровадити декларацію про визнання себе громадянином України - документу, у якому іноземець засвідчує, що в разі набуття громадянства особа визнає себе лише громадянином України.

Законопроєкт актуалізує й категорію осіб, які не можуть отримати українське громадянство з урахуванням рівня загрози національній безпеці. Серед таких - особи засуджені в Україні за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, особи, які вчинили злочин в іншій державі, який за законодавством України вважається тяжким, а також особи, які створюють загрозу національним інтересам та безпеці, охороні громадського порядку, суверенітету і територіальній цілісності України.

Також президентський законопроєкт унормовує питання щодо правового статусу перебування на території України іноземців та осіб без громадянства, які були залучені до захисту України, зокрема, у складі сил ТрО або добровольчих формувань.

Голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Мережко вважає, що ця ініціатива президента допоможе об'єднати українців в усьому світі. "Нам треба думати про своє майбутнє, про те, щоб нас справді було 60 мільйонів. І в рамках ініційованого президентом закону треба буде опрацювати певні механізми, щоб, наприклад, людина, яка воює зараз на боці України і є громадянином Білорусі чи іншої держави, що вороже ставиться до України, мала можливість узяти українське громадянство", - прокоментував Мережко, слова якого цитує сайт Верховної Ради. Він наголосив, що множинне громадянство - це практика розвинених країн, у багатьох державах Євросоюзу, у США й у Великій Британії діє ця норма. "Україна прямує до повноправного членства в ЄС, тому впровадження інституту множинного громадянства - це важливо", - зауважив депутат.

Наскільки реалістично запровадити множинне громадянство?

Однак чи вдасться Володимиру Зеленському з третьої спроби реалізувати свою законодавчу ініціативу щодо множинного громадянства? Кандидат політичних наук, доцент Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка Ігор Рейтирович наголошує, все залежить від того, як трактувати президентську пропозицію. Адже , якщо в конституції згадується, що в Україні існує єдине громадянство, то потрібно змінити конституцію для запровадження множинного громадянства. Але під час дії воєнного стану вносити зміни до основного закону заборонено.

Разом з тим політолог звертає увагу на те, що текст законопроєкту написаний таким чином, що не піддається сумніву стаття конституції про єдине громадянство в Україні у правовідносинах громадянина з державою. "За законопроєктом у взаємовідносинах з Україною держава визнає лише одне українське громадянство і якби не враховує наявність інших громадянств. Тому, якщо ця стаття буде трактуватися таким чином, то можливо цей законопроєкт може бути ухвалений і без змін до конституції", - вважає Рейтирович.

При цьому він не виключає, що проголосований у такому вигляді законопроєкт може бути оскаржений у Конституційному суді та все одно має бути унормуваний з положеннями Конституції України.

За словами політолога, наразі ця ініціатива Володимира Зеленського сприймається, як сигнал у бік громадян України, які виїхали за кордон. "Мовляв, вам немає сенсу відмовлятися від громадянства України, навіть якщо ви набудете громадянства інших країн, які дозволяють це робити, ви завжди можете в'їхати в Україну і користуватися всіма правами та, судячи з усього, обов'язками", - вважає Ігор Рейтирович. Він припускає, що внесення в парламент цього законопроєкту в День Соборності було спробою президента нівелювати суспільний негатив, який викликало його новорічне привітання, де Володимир Зеленський різко висловився щодо українських біженців, осудливо закликаючи їх негайно повернутися в Україну.

Чи зможуть росіяни отримати українське громадянство?

Аналітик центру "Українська призма" Сергій Герасимчук прогнозує, що чим більше українські біженці соціалізуватимуться і укорінюватимуться в країнах перебування, тим дедалі гострішого характеру набуватиме проблема з множинним громадянством. На його переконання, подібна законодавча ініціатива потрібна. А втім, каже Герасемчук, дискусійним залишається питання, як Україна зможе її реалізувати. "Як вірішуватиметься питання набуття українського громадянства особами, наприклад з ЄС, США, які не завжди будуть бажаними? Бо люди з цих країн можуть бути власниками кількох паспортів, включно з російським. І як ми будемо вирішувати питання росіян, які виїхали до країн ЄС, зберегли собі російське громадянство і здобули європейське?", - запитує аналітик.

Натомість міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запевняє, що законопроєкт містить запобіжники, які допоможуть не допустити зловживання множинним громадянством. "Україна однозначно виключає можливість множинного громадянства з громадянами країни-агресора", - зазначив Кулеба в ефірі національного телемарафону.