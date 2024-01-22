У Раду подали проєкт Зеленського про множинне громадянство

У Верховній Раді зареєстрували проєкт закону "Про деякі питання у сфері міграції щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України", ініціатором якого є президент Володимир Зеленський.

У Верховній Раді України у понеділок, 22 січня, зареєстрували проєкт закону "Про деякі питання у сфері міграції щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України", ініціатором якого є президент Володимир Зеленський.

Раніше цього дня з нагоди Дня соборності Зеленський анонсував, що цей законопроєкт дозволить мати українське громадянство "всім етнічним українцям та їхнім нащадкам з різних країн світу. Звісно, окрім громадян країни-агресора".

Громадянство України для всіх хвиль еміграції та добровольців

За словами президента, право на українське громадянство отримають "всі, хто в періоди різних хвиль еміграції вимушено залишив рідну землю, опинившись у Європі, США, Канаді, країнах Азії, Латинської Америки". Також мова йде про неетнічних українців, які допомагають у війні проти Росії.

"Усі, хто допомагає нам, попри сотні й тисячі кілометрів від рідної землі. Іноземні добровольці, які стали на захист України. Усі, хто воює за свободу України, як за рідну Батьківщину. І Україна стане для них такою. Для всіх, хто може відчути, що бути в Україні означає бути вдома, не туристами, а громадянами", - наголошував Зеленський.

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Зеленський давно виступає за подвійне громадянство

Варто зазначити, що це не перша подібна ініціатива президента. У 2021 році Зеленський вніс у Верховну Раду пакет із чотирьох законопроєктів, які стосувалися подвійного громадянства. Однак жоден із них у парламенті так і не розглянули.

Тожі Зеленський пояснював, що Україна не може на законодавчому рівні легітимізувати подвійне громадянство, оскільки в анексованому Росією Криму та в ОРДЛО відбувається російська паспортизація українських громадян.

У жовтні 2023 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час виступу на Світовому конгресі українців, заявив, що "множинне громадянство в Україні має стати елементом державної політики, спрямованої на збереження та розвиток всесвітньої української спільноти". При цьому він наголосив, що "будь-яке подвійне громадянство з державою-агресором або недружніми країнами має бути заборонено".

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